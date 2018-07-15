山东党报批公路像过山车：20多分钟限速值切换7次

原标题：山东党报批公路像过山车：20多分钟限速值从40到80切换7次

据山东省委机关报《大众日报》微信公众号7月15日报道，同一条道路，一会儿限速80公里/小时，一会儿时速限值就变成了70公里、60公里、40公里。近日，山东张先生向本报编辑部反映，短短一条一百多公里长的潍高路，限速不停地切换，这到底是咋回事？

20多分钟限速值切换了7次

本文图片均自山东大众报业旗下微信公众号“基层大众”

7月10日，蒙蒙细雨中，记者乘坐长途汽车、出租车、私家车等交通工具，在潍高路（潍坊-寿光-广饶-博兴段）进行了体验。

从山东潍坊市安顺路进入潍高路，就有醒目的“全程监控”标识，限速值规定是小车80公里/小时、大车60公里/小时。一直到进入寿光市区，记者发现了三四处限速标识，有两处地段限速值是40公里/小时。

据长途汽车司机介绍，这一段道路车辆很多，客车根本跑不到限速值。“公司对我们司机有要求，时速不能超过70公里。”

但是，通行过寿光城区后，限速标识逐渐密集起来。

山东寿光市出租车司机李君（化名）告诉记者，潍高路在寿光至广饶路段，速度设置值都比较低。“我对寿光当地限速情况比较熟，但去外地，比如一进入广饶县大王镇地界，就有好几个测速仪，经常在那儿违章。”

从广饶到博兴路段，记者搭上了李英（化名）的私家车，以平均50多公里/小时的速度行驶，导航不停地提醒前方有限速违章拍照。

当天下午3点左右，李英的私家车相继驶过民安路路口、花园路路口、西外环路、安德村附近、马庄附近、店子镇路口、董官庄村附近等，限速值不停地在80公里/小时、60公里/小时、40公里/小时之间切换。尤其是当车辆行驶到董官庄村附近时，前一分钟限速值是70公里/小时，后一分钟就变成了60公里/小时，几分钟后又变成了40公里/小时。

记者调查后发现，潍高路小车限速80公里/小时的标识，是道路建设时设置的，其他限速标识大都是根据周边环境添加的，比如附近有村庄就会限速60公里/小时，有学校就会限速40公里/小时。

路越来越宽，回家用时却多了

如今的潍高路，已由省道改为国道，在寿光段也由“穿城”而过改为“绕城”通行，主要目的是为了缓解穿城路段的交通压力。

今年52岁的王克成，是一名寿光至潍坊的长途客车司机，在他看来，交通安全主要还是看司机。他说：“只要自己注意力集中了，开快点开慢点问题不大。发生交通事故，十有八九都是司机精力不集中。”

相比客车，限速对货车司机的影响更大。昌邑某物流公司的赵师傅告诉记者，自己已经开了10多年货车了，因为重视安全，不反对设置限速，但是设计时速七八十公里的道路，稍好一点的地方就限速五六十公里，差一点的地方限速40公里/小时，这就有些过分了。“那些‘突然’的限速毫无预警，驾驶员降速完全来不及，很容易超速。”

在广饶县农村居住的李英，对于周边国省道、乡村公路限速深有感触。他说，在潍高路广饶义乌小商品城附近，前几年限速40公里/小时，不少人超速后反映限速太低，如今改成了限速60公里/小时。“我们开车，大都按照导航来走，但现在导航与实际限速标识不一致的情况也时有发生，让人摸不着头脑。”

“道路附近有村庄、学校，限速是好事，但现在看不清楚路边的限速标识，随便一脚油门下去，就会超速被扣分、罚款。”李英说，自己有一个朋友开车，一个月就被扣了36分，都是限速40公里/小时的路段，一脚油门下去就超速50%多了。“现在公路这么宽，有时候人比较少，一不小心就超速了。”

一位在外地工作的潍坊人表示，自己经常走潍高路回家，“过去回家一个多小时，现在需要2个多小时。路程还是那么远，道路也越来越宽阔，回家的时间却增加了，这通行效率怎么下降了呢？”

需综合考虑“通行效率”

此前，山东部分高速公路限速“忽高忽低”，曾经引发社会广泛关注。对此，山东相关部门已开始对高速公路限速值过低、忽高忽低问题开展专项排查，并对国省道、城市道路测速抓拍设备进行全面排查。

而相对于高速公路而言，国省道、城市道路情况更加复杂。一方面，国道、省道周边城镇密集、人口众多；另一方面，国道、省道快慢车混合行驶，如何设置道路限速值才能更加合理呢？

山东大学交通规划设计研究中心主任张汝华表示，有统计数据表明，“车辆速度越高，安全隐患越大。但是，在同一环境下，道路有一个最佳通行速度，有一个效率原则。”

他认为，道路限速值的设置，需要有一致性、稳定性。“在道路差别不大的情况下，按照周边环境如果限速值有较大跳跃性，我们可以取一个折中的限速值。一旦科学论证确定后，限速值就应该稳定下来，让大家逐步适应。如果有变化，也应该提前告知，留有缓冲的时间。突如其来的限速，会让司机无所适从，也会产生新的安全隐患。”

记者在调查中发现，如今的道路两旁，大都是密集的绿化带，司机视野受到较大限制，周边的村庄、学校路口很难提前发现，限速就显得杂乱无章，“忽高忽低”，让人有非常突兀的感觉。

张汝华认为：“限速是需要综合解决的，安全是最低标准，还涉及环境等多方面因素。有的道路两侧绿化‘误入歧途’，种植的树木密不透风，这本身就会产生安全隐患。道路的通透性、司机的安全视野必须有保障。”

（作者 王红军）

来源：微信公众号“大众日报”

责任编辑：张申