西藏高新建材集团有限公司原董事长吴振华被双开

原标题：西藏高新建材集团有限公司原党委委员、董事长吴振华严重违纪违法被开除党籍和公职

日前，经中共西藏自治区党委批准，西藏自治区纪委、监委对西藏高新建材集团有限公司原党委委员、董事长吴振华严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，吴振华严重违反政治纪律，对抗组织审查；严重违反组织纪律，在组织函询时不如实说明问题；严重违反廉洁纪律，大搞钱色交易，收受贵重礼品；严重违反生活纪律，长期沉迷于赌博活动；严重违反国家法律法规规定，利用职务上的便利将公款据为己有，为他人谋利，大肆收受、索要巨额财物，滥用职权造成国有资产重大损失，私分国有资产。其中，利用职务上的便利将公款据为己有，为他人谋利，大肆收受、索要巨额财物，滥用职权造成国有资产重大损失，私分国有资产等问题涉嫌犯罪。

吴振华身为中共党员，国有企业领导人员，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《行政机关公务员处分条例》等有关规定，经西藏自治区纪委常委会审议并报自治区党委批准，决定给予吴振华开除党籍处分；由自治区监察委员会给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。

责任编辑：张义凌