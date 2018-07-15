原标题：台湾阿帕奇部队成军，台媒夸耀“美军加持”

[观察者网 综合报道]据台湾《联合新闻网》报道称，台军将于17日举行陆军601旅的全能力成军典礼，庆祝29架美制“阿帕奇”武装直升机完整成军。并夸耀称601旅有“美军加持”，进可“岸滩歼敌”，退可“拱卫首都”。

台军的“阿帕奇”直升机（图片来源：《联合新闻网》）

据台媒原因台军发言人陈中吉称，台军向美国的采购的30架AH-64E“阿帕奇”武装直升机在2014年10月完成交付之后，经过了长达3年8个月的组建训练，于近期实现完全作战能力。除以前失事的一架以外，其他29架配属于驻桃园的台陆军601旅。

以前失事的那一架长这样

本来这个成军仪式要在7月11日举行，不过由于台风“玛利亚”侵袭台湾，被推迟到了17日9时。届时台军陆军航空兵将倾巢而出，除了“阿帕奇”以外，其他的AH-1W、UH-60M与CH-47SD等也将亮相，进行空中分列式，空中战力展示和地面检阅。

那么，台媒所谓“美军加持”又是怎么回事呢？原来台军陆航601旅为了获得“阿帕奇”直升机的使用和作战经验，与美军第25师战斗航空旅结成了“姐妹部队”。《联合新闻网》称有了这一层关系，可以在换装与训练过程中实现互访和交流，或者派台军去25旅进行“随队见习”。

说起“随队见习”，就让人不得不想起这位台湾“名媛”李倩蓉的光荣事迹……

观察者网军事评论员表示，在经历了“拍照风波”和坠机事故之后，从开始交付（2013年9月）算起耗了快5年时间之后，台军的阿帕奇总算是完整（差一架）成军了。以台媒的意思，台军“阿帕奇”部队不但引进了美军的“硬件”，还有望掌握美军的“独门心法”，“完全战斗力”肯定是十成十的了。

有了“姐妹部队”这一层关系，台军当然有望在训练和装备维护中获得一些美军的经验和教训，免得没飞几天就因为维护不当，部件用光，飞不起来。不过讲美军的“实战经验”，恐怕对台军就没什么用处：美军的阿帕奇已经多少年没有干过本行——打坦克了。治安战的经验对于台军来说不但帮不上什么忙，反而可能还会被“带到沟里去”。

另外，虽说美军第25师战斗航空旅驻防夏威夷，于台湾在地貌气候上有一定的相似之处，但美军陆军航空兵与台军所面临的战场环境却迥然不同：以美军强大的制空能力，可以在战时确保“阿帕奇”不受空中威胁，安心游猎。而台海战事一起，台空军自顾尚且不暇，恐怕没有什么机会来掩护陆航同袍。要是完全学美军，一头热就去“歼敌岸滩”，恐怕是要吃瘪的。

哪一个说要“岸滩歼敌”？

当然，台军早就知道情况不同，也并没有完全拘泥于美军经验：美军的战斗航空旅一个旅有2到3个“阿帕奇”中队，每个中队24架战机，只有中队长是中校。而台军的29架阿帕奇编为两个作战群，每个作战群都有一位上校级的主官加12名中校级的军官。中校以上的高级军官配属率是美军的21倍，令美军啧啧称奇，着实是发扬了台军的先进经验，看来靠山山倒，靠人人走的道理，台军也是明白的啊。

责任编辑：刘光博