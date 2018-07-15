副厅级老总被指大搞钱色交易 自称有良好政治素质

原标题：大搞钱色交易的老总，自称有“良好政治素质”

7月15日，西藏纪委监委发布了西藏高新建材集团有限公司原党委委员、董事长吴振华的“双开”通报。

通报中称：经查，吴振华严重违反政治纪律，对抗组织审查；严重违反组织纪律，在组织函询时不如实说明问题；严重违反廉洁纪律，大搞钱色交易，收受贵重礼品；严重违反生活纪律，长期沉迷于赌博活动；严重违反国家法律法规规定，利用职务上的便利将公款据为己有，为他人谋利，大肆收受、索要巨额财物，滥用职权造成国有资产重大损失，私分国有资产。其中，利用职务上的便利将公款据为己有，为他人谋利，大肆收受、索要巨额财物，滥用职权造成国有资产重大损失，私分国有资产等问题涉嫌犯罪。

纪委对其评价：吴振华身为中共党员，国有企业领导人员，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。

今年4月，吴振华因涉嫌严重违纪违法被查。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，吴振华在落马前，四十二年工作生涯一直在建材领域工作。

据公开资料，吴振华出生于1959年5月，浙江省青田人，研究生学历，1993年6月加入中国共产党。

1976年2月，他参加工作，进入拉萨水泥厂，从小车队班长、副科长逐渐升任销售科副科长。

1998年，39岁的吴振华事业发生转机，调任西藏高新建材集团控股的高争建材股份有限公司副总经理，2005年开始出任党委书记、董事长长达十年。

2014年，吴振华出任西藏自治区高新建材集团有限公司董事长，同时明确为副厅级，直至今年落马。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，西藏高新集团是一家国有企业，属于西藏经济发展的龙头企业。吴振华曾因“民族团结工作”，受到关注。

2011年10月，西藏自治区党委在全区开展创先争优强基惠民活动。时任西藏高新建材集团董事长吴振华带领16名队员，奔赴日喀则地区昂仁县驻村。

当时报道称，在这个一不通水、二不通电，手机无信号，平均海拔4500米以上的山村，吴振华走村入户调查走访。

2015年7月，吴振华接受《西藏日报》采访并介绍经验，提到了“优良的政治素质”：作为一个民族地区国有企业领导，要想干好国企改革发展工作，必须具备优良的政治、业务素质和政策水平，尤其是要继承和发扬“特别能团结”的“老西藏精神”。

吴振华简历

吴振华，男，汉族，1959年6月出生，浙江省青田人，研究生学历，1976年2月参加工作，1993年6月加入中国共产党。

1976年至1992年，在西藏自治区拉萨水泥厂小车队工作，先后任班长、副科长；

1992年至1998年，任西藏自治区拉萨水泥厂销售科副科长；

1998年至2005年，任西藏自治区高争建材股份有限公司副总经理；

2005年至2014年，任西藏自治区高争建材股份有限公司党委书记、董事长；

2014年至今，任西藏自治区高新建材集团有限公司董事长（副厅级，2015年11月9日任西藏自治区高新建材集团有限公司党委委员）。

责任编辑：张义凌