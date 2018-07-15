货轮在上海沉没10人失踪 现场搜救船只已近40艘

原标题：吴淞口水域两船碰撞致一船沉没 现场搜救船只已近40艘
[新民网·最新消息]15日凌晨，上海海上搜救中心接报，“顺强2”轮与“永安轮”在吴淞口64号灯浮附近水域发生碰撞。“顺强2”轮沉没，船上13人落水，3人获救，10人失踪。据上海电视台最新消息，目前出事水域现场搜救船只已接近40艘，但到目前为止尚未发现失踪人员。
消息称，现场除近40艘搜救船只外，还有直升机和潜水员加入搜救任务，但目前尚未发现失踪人员。由于获救人员此前表示，出事时沉没船只的驾驶台有三副在，因此今天潜水员重点搜救了驾驶台，但也未发现失踪人员。
据了解，沉没船只有五个舱室，其中四个是锁着的。由于事发时是晚上，因此不排除当时可能有人在舱内熟睡，是否有人被困目前尚不能确定。
今天事发水域风浪很大，给搜救任务带来了困难，但搜救任务不会因为晚上的到来而停止。
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