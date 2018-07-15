继意大利后 中国与克罗地亚开展警务联合巡逻

原标题：（国际）中国与克罗地亚首次警务联合巡逻正式启动

新华社克罗地亚杜布罗夫尼克7月15日电（记者高磊）中国与克罗地亚首次警务联合巡逻15日在克罗地亚南部旅游城市杜布罗夫尼克正式启动。克罗地亚成为继意大利之后第二个与中国警方开展警务联合巡逻的国家。

此次联合巡逻为期一个月，6名中国警官将与克方警察在杜布罗夫尼克、萨格勒布和普利特维采湖群国家公园三地进行联合巡逻，协助克警方处理与中国游客安全有关的问题，为中国游客与克警方沟通提供便利。

中国驻克罗地亚大使胡兆明在联合巡逻启动仪式上说，中克两国2017年庆祝建交25周年，今年中国企业又中标克重要基建项目，第八次中国-中东欧国家领导人会晤也将于明年在克举行，这次联合巡逻恰逢其时，是中克两国良好关系和政治互信的重要表现。

中国公安部国际合作局副局长田立晓告诉记者，为维护海外中国公民安全利益，中克双方去年商定在旅游旺季开展警务合作，并决定自2018年起启动联合巡逻，这是中国公安机关为保护海外中国游客所做的又一次尝试。

克罗地亚杜布罗夫尼克-奈雷特瓦省省长、杜布罗夫尼克市长、旅游部国务秘书和外交部部长助理等官员出席了当天的启动仪式，他们欢迎中国警察来克参加联合巡逻，希望通过签证便利化等举措吸引更多中国游客。

仪式结束后，中克两国警察随即开始在杜布罗夫尼克老城内进行联合巡逻。来自天津的游客苏永晖告诉记者，她在游览时看到中国警察，亲近感和安全感油然而生，“有一种被保护的感觉”。

克罗地亚地处东南欧，濒临亚得里亚海，旅游资源丰富，杜布罗夫尼克等地作为《权力的游戏》《星球大战》等影视作品取景地受到各国游客青睐。克国家统计局公布的数字显示，2017年共有逾16万名中国大陆游客到访克罗地亚，同比增长近60%。（完）

责任编辑：张义凌