上海沉船10人失踪 潜水员两度下水暂未发现失踪者

原标题：吴淞口沉船搜寻范围扩大，潜水员两度下水探摸暂未发现失踪者

上海海事发布微博7月15日消息，吴淞口沉船事故发生后，交通运输部党组书记杨传堂、部长李小鹏、副部长何建中，上海市政府副市长时光辉分别作出指示批示，对搜救工作提出要求。

我中心高度重视，迅速落实，全力以赴组织人员搜救。一是科学部署现场搜救力量，进一步扩大水面搜寻和陆域巡视范围；二是吴淞VTS中心安排专人对相关水域进行监控，做好现场警戒，严防次生事故；三是协调潜水员实施水下探摸和救助，并要求夜间潜水作业注意自身安全。

事发现场 澎湃新闻记者 孙鹏承 图

0955时，东海救助局潜水员对沉船驾驶台进行探摸，打捞船潜水员对沉船整体进行探摸，发现左右两舷第二舱前舱壁处船体断裂，1230时出水，未发现失踪人员。1026时，救助直升机B7361再次起飞前往现场搜救，1256时降落，未发现失踪人员。1540时，潜水员再次下水，完成对沉船驾驶台部位探摸并开始对生活区进行探摸，1703时出水，未发现失踪人员，打捞出水1块舱盖板。

目前，暂未发现10名失踪人员，现场未发现油污，通航情况有序。10艘海巡艇、1艘专业救助船、2艘海警船、2艘拖轮、2艘打捞船、5艘清污船在现场应急搜救。

来源：@上海海事发布

责任编辑：张义凌