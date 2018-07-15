新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

人民日报：狂犬病疫苗也敢造假 胆大包天伤天害理

人民日报：狂犬病疫苗也敢造假 胆大包天伤天害理
2018年07月15日 22:27 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　@人民日报 ：[人民微评：狂犬病疫苗造假，可怕！]连狂犬病疫苗也敢造假，既胆大包天，又伤天害理。幸亏所涉批次产品尚未上市销售，否则后果不堪设想。疫苗关涉生命安全，来不得丝毫猫腻，容不得半点瑕疵，也使不得一点侥幸。用彻查还原真相，依法处理打消公众恐慌，确保药品安全。

　　相关新闻：

　　长春长生生物科技公司违法生产狂犬病疫苗被查

　　吉林一药企狂犬疫苗生产记录造假 涉事疫苗未上市

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区