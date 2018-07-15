人民日报：狂犬病疫苗也敢造假 胆大包天伤天害理

@人民日报 ：[人民微评：狂犬病疫苗造假，可怕！]连狂犬病疫苗也敢造假，既胆大包天，又伤天害理。幸亏所涉批次产品尚未上市销售，否则后果不堪设想。疫苗关涉生命安全，来不得丝毫猫腻，容不得半点瑕疵，也使不得一点侥幸。用彻查还原真相，依法处理打消公众恐慌，确保药品安全。
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