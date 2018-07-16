美国记者亲身体验中日韩俄4国高铁：中国最新最快

原标题：美国记者亲身体验中日韩俄高铁：中国最新最快

参考消息网7月16日报道 台媒称，美国一名记者在搭乘了中国大陆、日本、韩国、俄罗斯4国高铁后，从列车、车站、上座率、购票、车厢内部空间、座位空间、车上食物及车速8个方面比较了4个国家的高铁品质，最后得出结论——大陆火车是最快最新的。

据台湾中时电子报7月11日报道，大陆高铁凭借最先进技术水准的列车、让人惊艳的车站、令人印象深刻的铁路网胜出，但他也指出，验票程式和食品选择则还有改进空间，以下是该记者列出的8个方面的具体比较：

首先看列车，大陆高铁是过去十几年发展起来的，自然是新的，去年推出最新型、自主设计制造的“复兴号”；日本子弹头列车1964年引进，但持续更新列车；韩国高铁2004年投入营运，最初是和法国阿尔斯通公司联合开发，近年开发出自己的列车；俄罗斯高铁2009年开始提供服务，技术来自德国西门子公司。

其次看车站，大陆多数新建高铁车站与其说是火车站，不如说更像机场，大多数高铁站都直接与城市地铁相连；在日本，坐了从东京到大阪的新干线，东京火车站华丽而有历史意义；在韩国，乘高铁从首尔到釜山，两个车站尽管干净、易于通行，但无特别之处；在俄罗斯乘坐从莫斯科到圣彼得堡的SAPSAN高速列车，莫斯科的车站尽管从外面看建筑漂亮，但内部跟圣彼得堡车站一样昏暗拥挤。

第三看上座率，2017年大陆高铁网服务突破70亿人次，每年上座率约增长10%，全大陆范围内高铁里程预计2020年达3万公里，这个数字令人印象深刻；

第四看购票，在大陆，外国人网购车票需要提前订票，亲自取票，热门线常售罄。在日本也可网购车票，主要路线上有很多趟列车，不愁买不到票，韩国情况类似；而在俄罗斯，线上买票需当心有些公司双倍收费。

第五看车厢内部空间，大陆高铁列车内部像机舱；日本新干线车厢与大陆相似；韩国列车车厢有点窄，看起来更旧；俄罗斯车厢是相对最好的。

第六看座位空间，大陆高铁座位大且舒服，有很大的伸腿空间；日本新干线类似，但座位有点硬；韩国高铁座位空间更紧一些；俄罗斯高铁座位空间也很大，入睡舒适。

第七看车上食物，大陆高铁有些有餐车，提供包装好的微波食物；乘务员会推着小车卖各种零食、水果和饮料。

第八看车速，大陆高铁通常运速307公里/小时，“复兴号”能达400公里/小时，为四国中最快。

责任编辑：张岩