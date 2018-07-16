民进党全代会 陈水扁视频喊话蔡英文:不要放弃我

原标题：民进党全代会，陈水扁视频喊话蔡英文“不要放弃阿扁”

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]台湾地区前领导人陈水扁日前扬言不排除参加15日在台北举行的民进党全代会，不过当天他并没有现身，而是通过视频喊话民进党不要放弃他。

原本不排除北上与会的陈水扁15日通过“新勇哥物语”称，为不影响大会秩序与选举造势活动，他决定改用4分53秒的视频谈话“善尽党代表的建言责任”。他在视频中给出七大建议，包括“立法院”党团不要一言堂，成为“表决部队”；党员的不同意见不是唱衰民进党，而是热爱民进党；尽管民进党两年多来做了不少事，各项数字也很漂亮，但还是有人无感甚至不爽，应谦卑面对问题以及 年底选举“少输为赢应是赢的策略”等。陈水扁称，作为党员，绝对有责任义务和大家一起打拼，他不会放弃，也希望主席和各位同志“不要放弃阿扁”。

日前陈水扁在“新勇哥物语”中称，他收到民进党中央党部的开会公函，身为党员和党代表有参与党代表大会的义务与权利，“最坏的可能是在蔡总统兼主席面前被抓回去”。

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