人民日报:中方被迫采取反制行动完全正当合理合法

原标题：中方被迫采取反制行动完全正当合理合法

《 人民日报 》（ 2018年07月16日 02 版）

商务部在声明中说，中方坚持不打第一枪，但在美方率先打响贸易战的情况下，被迫采取了对等反制措施。专家表示，中方这么做，完全是为了捍卫国家核心利益和人民根本利益，是为了捍卫自由贸易原则和多边贸易体制，中方做法完全正当，合理合法。

中方向全世界旗帜鲜明地表达了反对单边主义、维护多边贸易体制的决心

“中方被迫采取反制措施，向全世界旗帜鲜明地表达了反对单边主义，坚定支持多边贸易体制，维护多边贸易体制的权威性和有效性的决心。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

“中方坚持不打第一枪，但为了捍卫国家核心利益和人民根本利益，不得不被迫做出必要反击。”张燕生说，在世界经济“你中有我、我中有你”的今天，美国单方面发动贸易战，公然挥舞单边主义和保护主义大棒，是一种典型的贸易霸凌主义。表面看，美国是以贸易不平衡为由希望缩减贸易逆差，实际是在全面遏制其他国家的发展步伐。

“统计数据显示，美国公布的340亿美元征税产品清单中，接近60%是在华外资企业生产的产品，其中相当一部分来自美国企业。美国单方面发起贸易战，是在向全世界开火，也在向自己开火，这种失去理性的行为十分危险，害人害己。”张燕生说。

这是一场单边主义与多边主义、保护主义与自由贸易、强权与规则之战。中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰认为，美国发动贸易战，其核心是放弃既有的多边贸易体制，同时在双边贸易关系中强调所谓的公平贸易和对等开放，并以此为由单方面增加关税，给全球现行贸易规则体系带来了巨大冲击和破坏。

“任何背离多边体制和全球治理原则而推行的单边行动，都不可能带来持久和互利的结果。”孙杰说。在美国单方面发动贸易战的情况下，中方被迫采取反制措施，同时将美国单边主义行为诉诸世贸组织争端解决机制，完全符合国际法的基本精神和原则，站在了国际道义的制高点。国际社会应共同努力，坚决抵制单边主义，反对保护主义。

一个更加开放的中国，必将为世界带来更多机遇

中国国际经济交流中心总经济师陈文玲说，面对美国发起的贸易战，中国不会退缩，必将与世界各国一道，共同维护全球自由贸易体系、多边体制和规则，立足于把中国自己的事情办好，将改革开放之路坚定地走下去。

陈文玲说，美国否定国际社会共同接受的多边贸易规则，这是对国际法和国际秩序的任性破坏，损害了世界贸易体系和全球产业链、供应链和价值链，不仅对中国，而且对美国以及世界经济都是百害而无一利。要坚决反击美方的贸易霸凌主义，捍卫自由贸易原则和多边贸易体制。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，相对美国而言，中国是世界上唯一具有完整产业链的国家，拥有巨大的国内市场和发展潜力，面临外部冲击有较大回旋余地。此外，中国的一个突出优势是外部压力越大，内部凝聚力越强，“随着时间的推移，美方的缺陷和问题会逐渐暴露，中国反制措施会让美方日益感到疼痛。”

中国已经表现出扩大开放的坚定决心。从6月28日至7月1日短短4天之内，我国接连公布扩大开放新举措：公布新版外商投资准入负面清单和自贸试验区外商投资准入负面清单，大幅开放市场准入；发布外企备案管理新规，全球投资者来华开办企业可同时在线办理商务备案和工商登记手续；汽车整车和零部件、化妆品、水产品等一大批商品进口关税下调。“一个更加开放的中国，必将为世界带来更多机遇。”白明说。

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