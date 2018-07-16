环球时报社评：与特朗普打持久战 中国必有所长

原标题：社评：与特朗普打持久战，中国必有所长

中美贸易战怎么打，这已是摆在中国面前非常现实的课题。我们主张，中国方面要帮助广大群众更多了解贸易战的来龙去脉和性质，广泛凝聚共识，在策略上确保我方出牌有力，使自己在整个贸易战过程中行动和心理上都保持强大。

首先，我们要充分认识这场贸易战的不可避免性和长期性，不抱它会在短时间内结束的幻想。贸易战的节奏可能会时紧时缓，但美方遏制中国崛起大的意图难在短时间内改变，其从经济上对华下手的冲动也一时难消。这不是中国低调些、调整外交和舆论姿态就能解决的。对中美经贸博弈将长期化，我们需要坦然应对。

把长期应战的心理准备做好了，接下来就是具体怎么同美国打的问题。围绕这个问题，我们需要厘清以下几点：

第一，正确评估中美贸易战的态势，既要承认美国在力量上有优势，又不能夸大中美的力量差距，产生“恐美症”。要充分看到，这场斗争中中美策略层面的主动性其实差不太多，中方不打第一枪是我们对国际贸易基本态度决定的，并非我们真的只能被动挨打。

第二，有人担心，随着特朗普政府把贸易战升级到2000亿美元规模，而美国对华货物贸易出口只有1300多亿，使得中国已经“无牌可跟”。这是很大的误解，特朗普之所以打出2000亿的牌，目的之一就是蒙普通中国人，吓唬我们。而实际上，贸易战不是仅仅拼规模和数量，能够打痛对方的质量型出牌也很重要。中国人常说的“伤其十指不如断其一指”其实就是这个意思。

第三，中国具体怎么与特朗普政府打牌，这是很专业性的筹划，应当由中国政府的专业团队全权出牌。很多具体措施是不宜提前讨论的，因为一旦那样做，可能产生各种各样的负效果，减少出其不意的冲击力。

特朗普政府这几个月中口气很大，一直以中国贸易顺差大要挟我们，鼓吹自己稳操胜算。这也是对老百姓很不专业，但挺管用的忽悠。贸易的本质是互利公平，乱削己方逆差也很可能是对自己的伤害。特朗普团队吹牛可以任意惩罚中国是在虚张声势，他们实际上心虚得很，巴不得中国早一天放弃抵抗。

由于中美贸易战全面开打后，双方的真实痛苦程度不可能有量级之差，中国要一开始就确立坚定不移的贸易战策略，尽最大努力构建我方的承受力和精确的对美杀伤力，通过比拼开展持久战的能力和意志，迫使美方沿着中美“贸易三八线”做出妥协。

特朗普政府直到今天没有对美国社会开展承受贸易战痛苦的动员，他们释放的信息是美国能赢得挺轻松。而中方一直在告诉公众贸易战的双输性质，不隐晦中方将因开战蒙受损失。中美现在分别是“哀兵”和“骄兵”，嚣张的华盛顿已经为自己营造了巨大的战略风险。

贸易战全面开打后，中国这边的感受很可能是损失比预计的轻，因为我们之前有过很多很严重的想象，连“中华民族又到了新的危险的时候”这种话都有人说。而美方的感受则可能是对实际受到的每一起损失都颇感震惊，因为特朗普一直在宣扬他能够轻易地将星条旗插遍世界。

等到美方有几个行业真的蒙受损失之后，这个世界就有大热闹好看了。中国出牌需要稳准狠，在特朗普夸耀他的大军行将征服中国的时候，我们先一举敲掉他的一两颗门牙，应该不难做到。

责任编辑：张迪