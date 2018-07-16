解放日报：上海从来不是靠“自娱自乐”发展的

原标题：解放日报“申言”：上海从来不能“自己跟自己玩”，海纳百川，门要开得更大

海纳百川，把门开得更大

申言

海不辞滴水，故能成其大；山不辞土石，故能成其高。海纳百川，上海方成其为上海。习近平总书记在上海工作期间，将上海城市精神概括提炼为十六个字：海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和。这是我们这座城市的宝贵财富，值得我们时时温习，常学常新。

海纳百川，是一种开放的胸襟。这是上海这座城市应有的底色，也是推动上海能够从昔日小地方变身今天国际化大都市的决定性因素。

开放是上海最大的优势，这是被历史证明的。上海的发展兴盛，靠的就是五方杂处、近悦远来。全球资源的集聚和交流，“各路豪杰”的汇聚和创造，构成了一座经济中心城市的“体”和“魂”，也铸就了兼容并蓄、博采众长的文化特质。

因开放而兴，是全球城市发展的普遍规律。全球化时代的城市，更不可能封闭自守、独善其身。谁能在更大程度上集聚调配全球资源、吸纳全球人才，谁的竞争力就更胜一筹，也就更能在全球网络中掌握主动权、扮演关键角色。

今天的上海，站在了新的更高的历史起点。从全国大局看，上海是世界观察中国的重要“窗口”，必须在更高水平上向世界开放，彰显我国主动对外开放的坚定信念；从全球网络看，作为对内对外开放两个扇面的关键枢纽，上海必须从货物和服务贸易为主的节点，转向国际规则和制度供给对接的节点；从目标定位看，作为卓越的全球城市，上海必须能够配置全球高端要素资源，引领发展潮流。可以说，上海比以往任何时候都更加需要海纳百川，需要在全方位的对外开放中增强城市功能。

上海从来不是靠“自娱自乐”发展的，关起门来“自己跟自己玩”，“玩”不出竞争力、“玩”不出大格局，不可能有持续发展，更不可能承担起国家战略、代表国家参与全球合作竞争。担心“自己的蛋糕被切走”的心态不可取，也是不必要的。不妨多想想，如何吸引更多力量、一同把“蛋糕”做得更大，又如何到更大的范围、更广阔的空间里去“做蛋糕”？我们的胸襟应当更宽广，开放的步子应当迈得更大。

海纳百川，也考验智慧和能力。我们必须抓住一切机遇，打造各类平台和窗口，把城市功能做强，产生持续的吸引力和竞争力。比如自贸试验区建设，就要对标国际最高标准、最好水平，用同国际规则相衔接乃至领先国际的制度体系，吸引全球投资者和创业者；“五个中心”建设也要放眼全球，做到融通全球、买卖全球、覆盖全球、影响全球；即将举办的首届中国国际进口博览会，更应当被我们视作绝好的契机，努力放大溢出效应……这些都是新时代诠释“海纳百川”的具体抓手。

说到底，上海要有雅量来接纳八方宾客，更要有雄心去集聚“国际玩家”，让世界各地的人才到这片热土上来创新创业、成就自我、实现价值，以每个个体的价值实现，构成整座城市的价值与魅力。

本文刊于7月16日《解放日报》，原题为《海纳百川，把门开得更大》

责任编辑：桂强