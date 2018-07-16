台湾特色的“救灾政治学”：马英九曾因台风栽了

原标题：放不放灾难假、要日本还要大陆救援、怎样慰问灾民……国民党与民进党演“救灾政治学”

台湾地处亚欧板块和太平洋板块间，又位于太平洋高压路径上，因此常见地震、暴雨与台风。应对灾害性天气，原本应以科学专业为标准，但在日益泛政治化的台湾社会，专业判断往往让位于政治正确，倒也形成了一门颇有台湾特色的“救灾政治学”。

台风“玛利亚”引发的风波

比如说，前几天把北台湾弄得人仰马翻的台风“玛利亚”。倒也不是台风破坏力有多强，而是北台湾三市市长的“小九九”作祟。

在岛内，是否放“灾难假”由各县市首长自行决定。从2012年开始，台湾北部三地台北、新北、基隆三市就有了“同进退”的默契。原因很简单，这三地形成了以台北为中心的城市生活圈，如果不同步，就会影响跨区域工作生活的人士。

首先破坏规矩的，是一贯不走寻常路的台北市长柯文哲。上周二上午，他一改“晚上10点宣布放假”的管理，首先决定从当天16时起停班停课，于是台北下午出现回家潮，弄瘫整座城市交通。等到傍晚，三市的决定又不相同：新北市次日停班停课，基隆与台北一切照常。这可苦了住在新北、工作在台北的白领。新北交通停运，第二天怎么去台北都成了问题。天气走向变幻莫测，放不放“灾难假”原本就是一道难题，用柯文哲的话说就是“赌博”。当年北台湾三市形成“共进退”的默契，还有不可言说的另一个原因：共同担责就等于共同卸责，至少三位市长不会有人遭单独指责。

但如今形势变了，岛内县市长选举将近。台北、新北、基隆分别由无党籍、国民党、民进党执政，彼此都在互别“苗头”暗自竞争，因此放假考量也充满着政治味，既要展现出自己以民为本，又要表现出自己决策英明，于是就先有柯文哲忽然宣布放假，后有三市不同决定，让民众无所适从。

最终，台风“玛利亚”没给北台湾带来多大影响，于是台北、基隆市政府自我表扬预判正确，而新北市解释“时时刻刻把民众安危放在心上”，大家皆大欢喜。

其实，早有岛内人士提出，台湾交通发达，几乎所有地区都在一日生活圈内，放“灾难假”实在不应由县市长们决定，应有台湾当局综合研判。但这个建议在台湾政坛没有多少市场：县市长不愿意放权，当局不愿意担责，大家维持现状该有多好。

花莲地震后的那些事

放不放假是事前预防，一旦出现了灾祸，在救灾过程中，台湾方面依然是那么“讲政治”。

今年2月6日，台湾花莲发生地震，造成包括9位陆客在内的近20人罹难。在救灾过程中，花莲县长傅崐萁提出质疑：为何同样是地震，当局只拨给花莲3亿新台币的救援款，而当年台南地震时却给了200亿？

考虑到花莲县属于传统的蓝营票仓，傅崐萁的妻子已经获国民党提名参选下届花莲县长，他的言下之意就是，蔡英文当局因为蓝绿问题而对台南与花莲厚此薄彼。虽然当局对此极力否认，认为这只是统计口径不同所致，但考虑到之前当局在分配“前瞻计划”基建蛋糕时“肥绿瘦蓝”，傅崐萁这样的理解也不算过分。

此外，救灾过程中要不要外援？时任国台办主任张志军在与傅崐萁通电话时表示，大陆愿派遣救援队赴台协助救灾。对此台湾当局予以婉拒。领导人办公室发言人黄重谚称，不只中国大陆，这次还有很多国家与地区表明愿提供支援，我方一致婉谢。不过，台湾地区还是接受了日本援助。可见，所谓的“一致婉谢”，只是说给大陆听的。

对于日本首相官邸发来的慰问电，并称蔡英文为“总统”，蔡英文在推特上以日文回覆，“安倍首相捎来慰问，正是所谓患难见真情，在这样困难的时刻提供人道援助，正体现台日双方友情和价值观。”救灾的时候还不忘秀一把日台亲密，台湾当局把花莲地震当作表演的舞台。

这场花莲救灾还有一个小插曲。当时大陆东南卫视驻台记者叶青林也前往灾区，独家报道了日本救援队救灾不力的新闻，让民进党当局着实尴尬。今年5月，当他再度申请驻台的时候，被当局陆委会以“散布不实言论”为由拒绝。这创下了两岸新闻史上的恶例，也打脸了台湾当局自诩的言论自由。

慰问岛内灾区是门学问

台湾“救灾政治学”中还有一块，就是当局官员在灾害现场的表现。行为如果失当，后果十分严重。2009年台湾“八八风灾”，这是台湾近代史上最大规模台风灾难，造成近700人死亡。当时马英九当局低估了台风的威力，事前没作充分准备，事后又出现救灾迟缓状况，最后导致行政机构负责人刘兆玄率领团队总辞职。

再说说马英九这个人，法学博士出身的他处事过于理性，给人感觉不近情理甚至有点“冷血”，这在慰问灾区方面比较吃亏。“八八风灾”时，他安慰灾民说“我这不是来看你了吗？”当CNN记者采访他时，他又解释灾情严重是因为“他们不愿意撤离”。无论真相是否如此，这种在灾害面前低情商的表现，拉开了他与民众之间的距离，也拉低了他的支持率。

同样的，2014年8月1日高雄发生可燃气体爆炸事件，造成32人死亡。第二天马英九赶去高雄探望伤员，他问全身20%被灼伤的警员“痛不痛？”警员只好挤出笑容，回答“很痛”。这种神提问被岛内媒体放大。当年下半年就是岛内地方选举，结果国民党一败涂地，进而导致2016年台湾地区领导人选举中惨败。

马英九的教训让民进党引以为戒。花莲地震后，蔡英文一改过去“神隐少女”的冷淡风格，几度奔赴花莲勘灾，甚至改变自己“大小姐”作风，不仅选择夜宿花莲，还一早起来和救援官兵共吃早餐，大秀自己的亲民形象。

当然，民进党也有演砸了的时候。台南地震发生时，岛内媒体报道当时市长赖清德救灾指挥的新闻，特别讲到他穿了一双已经开了口的运动鞋，意为他日夜奔波救灾，连鞋子都穿破了。这些新闻让赖市长成了“赖神”。不过“神话”还是被戳破了。因为媒体发现，赖清德前三天是穿雨鞋救灾，到了第四天才换成这双“开口笑”的运动鞋，其中的原因不言而喻。

责任编辑：桂强