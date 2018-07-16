北京发布今夏首个洪水预警 今日仍有雷阵雨

原标题：世界杯决赛夜北京局地暴雨红警 发布今夏首个洪水预警

新京报快讯（记者邓琦）世界杯决赛夜，北京局地雨势凶猛。其中，密云发布暴雨红色预警，房山发布暴雨橙色预警。目前市级层面暴雨和雷电黄色预警均解除，洪水和地质灾害预警发布，今日仍有雷阵雨。

昨夜，北京多地出现较大降水。其中，密云区气象台7月16日2时46分升级发布暴雨红色信号。受局地强对流影响，西白莲峪降水量已超过140毫米。预计至16日6时，石城镇、冯家峪镇累积降水量可超过150毫米。

市气象台发布15日20时至16日6时降水量（毫米）显示，全市平均26，城区平均24.5，西南36，东北34，西北15.4，东南8.2，最大密云西白莲峪287.6，水文站最大密云张家坟303.4。

北京市水文总站7 月16 日5 时39 分发布洪水黄色预警，预计2018年7 月16 日7 时至8 时，北京市潮白河流域张家坟断面将出现1400m3/s 洪水，达到黄色预警标准洪水，现发布洪水黄色预警。

市规划国土委和市气象局16日4时联合发布地质灾害气象风险黄色预警。未来24小时，房山、门头沟、海淀、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险较高，请注意防范。

目前预计，今天白天阴，早晨有阵雨转多云，午后有雷阵雨，东转南风2、3间4级，最高气温31℃。

责任编辑：桂强