夜雨袭京北京一度连发四预警 今日仍有雷阵雨

原标题：夜雨袭京北京一度连发四预警 今天仍有雷阵雨

中国天气网讯 昨天（15日）夜间开始，北京出现明显降雨，密云、房山等地雨势凶猛。今晨大部地区降雨已停止，目前暴雨黄色预警已解除，但洪水黄色预警和地质灾害气象风险黄色预警仍在生效中。

今晨6时左右，顺义后沙峪附近天空乌云密布，仍伴有小雨。

昨天不少人睡梦中被雷和风雨声震醒，但今天早晨北京大部降雨已停止，只见地面积水和乌云密布的天空。据北京市气象台统计，15日20时至16日06时，全市平均降水量达26毫米，其中最大降水量出现在密云西白莲峪达287.6毫米。

此次降雨过程中，密云房山雨势特别凶猛。密云今天凌晨暴雨预警连升两级发布最高级别的红色预警，房山也发布了暴雨橙色预警。北京市气象台也一度接连发布暴雨黄色预警和雷电黄色预警。

受强降雨影响，北京市水文总站今天凌晨发布洪水黄色预警，预计2018年7 月16 日7 时至8 时，北京市潮白河流域张家坟断面将出现1400立方米每秒的洪水。

北京市规划国土委和市气象局也于今天凌晨联合发布地质灾害气象风险黄色预警，预计未来24小时，北京房山、门头沟、海淀、丰台、石景山、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险较高，请注意防范。

今天早晨北京大部地区降雨已经停止，目前暴雨预警和雷电预警也已解除，但部分地区仍将有降雨。北京市气象台16日6时发布最新预报，今天白天阴，早晨有阵雨转多云，午后有雷阵雨，东转南风2、3间4级，最高气温31℃；夜间多云转阴有雷阵雨，南转北风1、2级，最低气温24℃。

未来三天，北京仍多降雨天气，受降雨影响天气也保持相对凉爽情况，最高气温30-33℃左右。提醒大家出门带伞，降雨道路湿滑，早高峰出行还需注意交通安全。

责任编辑：桂强