原标题：头条 | 澳媒评中国海军：已然令人敬畏，前路依旧漫长

据澳大利亚洛伊解读者网站7月11日发布的题为《中国日益扩大的海军》的文章称，中国海军现在依赖教育程度高、通晓技术的人员来配备其新的军舰。

文章称，中国海军正在迅速扩大，以至于人事规划者对于为新建成的战舰配备人员倍感压力，更不要说填补不可避免要激增的岸上工作人员和技术人员岗位。

在1986年时，中国海军有18艘驱逐舰和31艘护卫舰。然而，没有一艘战舰装备作战数据系统或远程防空导弹，只有一艘能搭载一架直升机，而且这架飞机不大可能在夜间作业。除了最基本的雷达或声呐装置，所有军舰均没有什么其他设备，也没有数字化设备。

而在2018年时，中国海军已经发展到每年有一艘万吨大型驱逐舰服役的水平。此外，中国海军每年有四艘导弹驱逐舰、两艘导弹护卫舰和九艘小型导弹护卫舰服役。这些军舰配备先进的计算机、数据链接、远程武器以及具有早几代军舰难以想象的能力颇强的雷达。

▲中国海军052D型驱逐舰

文章认为，中国海军显然正在全力推出其“明星人物”。当年在印度洋上指挥护航编队的指挥官有很多都出任海军高级将领。

文章猜测称，中国海军扩大的速度很快，也可能会遇到类似于一战时期英国海军的情况。在第一次世界大战期间，英国皇家海军由于舰队快速、大量扩充而进行大规模人员提拔，但其中一些人难以胜任新的岗位。这个教训是中国海军不能忽视的。

文章认为，中国海军肯定要解决舰员短缺的问题，还要在此前提下发展可以进行全维度作战的海军部队。随着舰队规模的扩大，中国必须物色并培训人员，在没有外援的情况下来管理其战术研发团队、试验部队、培训学校、认证机构以及未来能力设计和规划系统。这些工作没有一项是可以忽视的，它们都需要具有实际经验和技术专长。

文章评论，中国海军不乏极其聪明勤奋的人，他们立志要让中国成为世界海军强国。假如国家愿意把足够的资源用于这项任务，中国海军最终会像其领导人所希望的那样强大。毫无疑问，中国海军已经在许多方面令人敬畏，可以实现许多目标，应对许多可能的对手。但是，中国海军还有很长的路要走，才能足够成熟地掌握在开放海域的对抗环境中进行全维度作战的能力。

责任编辑：张迪