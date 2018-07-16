今年19名省部要员进京履职 背后有个新情况

原标题：19名省部要员进京履职，背后有个新情况

撰文 | 孟亚旭 屈亚楠

今天政知见（微信ID：bqzhengzhiju）要谈的话题，是人事调整中的“央地交流”。

这半年多来，随着机构改革的进行和地方官员的陆续调整，一些在地方担任要职的官员进京，也有一部分“京官”外放。

今年以来，至少有15位省级常委、4位副省长进京。

一个有意思的现象是，这些进京履职者中，至少有10人是“二次进京”，还有不少人是重回老东家。

2位省委书记回京任职

2位省委书记是四川省委原书记王东明和河南省委原书记谢伏瞻。

王东明系辽宁人，早年长期在辽宁当地工作，2000年从辽宁省委组织部部长任上进京，任中组部部务委员，后任中组部副部长、中央机构编制委员会办公室主任等职务。2012年至2018年任四川省委书记。

今年3月，已任全国人大常委会副委员长的王东明当选全国总工会主席。

“国务院智囊”谢伏瞻也曾被媒体报道多次。

谢伏瞻系湖北人，曾两次荣获中国经济最高奖——孙冶方经济科学奖，曾在国务院发展研究中心、国务院研究室工作多年。

国务院研究室被称为“中南海智库”，主要为国务院主要领导（总理、副总理和国务委员）服务，负责起草重要讲话，承担综合性政策研究和决策咨询任务。

据媒体报道，谢伏瞻担任国务院研究室主任的近5年间，几乎参与起草了温家宝所有重要讲话。2009年两会结束后，谢伏瞻还曾以国研室主任的身份解读温家宝的政府工作报告。

2013年3月，谢伏瞻空降河南任省委副书记，后任省长，2016年3月任河南省委书记，2年后重返北京，回归智囊机构，成为“三大院”之一——社科院的掌门人。

一个细节是，谢伏瞻并不是第一位从河南省委书记调到社科院当院长的官员，社科院原院长陈奎元也是从河南省委书记任上调过去的。

2位“明星官员”返京

两位媒体眼中的“明星官员”——陆昊、陈一新也于今年陆续返京。

陆昊，上海人，1967年6月生，长期在北京工作，曾担任北京市副市长，2008年至2013年任共青团中央书记处第一书记，之后空降黑龙江担任省长5年，今年3月回京任职，履新自然资源部部长。

陆昊在2003年1月当选北京市副市长时是35岁，系北京有史以来最年轻副市长。41岁时接替胡春华担任共青团中央第一书记，成为当时最年轻的正部级官员。2013年3月，陆昊履新黑龙江代省长，又成为当时内地最年轻的省府首长。

而陈一新也是返京。

陈一新系浙江官员，仕途起步于丽水基层，后长期在浙江省委办公厅工作，2003年至2011年任浙江省委副秘书长，先后经历了张德江、习近平、赵洪祝三任浙江省委书记。

从2011年底开始，陈一新职务变动频繁，从浙江省委副秘书长到金华市委书记、温州市委书记，2014年底任浙江省委常委，跻身副部级行列，任省级常委1年后，陈一新进京任中央深改办专职副主任。

2016年12月他空降湖北，任省委副书记、武汉市委书记，今年3月返京任中央政法委秘书长。

回京后，陆昊和陈一新任务也不小。

前者所在的自然资源部是机构改革中新组建的部门，组建该部门的一大背景就是“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”。履新部长后，陆昊多次外出调研：

而陈一新到了中央政法委后又有了新职务——全国扫黑办主任，扫黑除恶专项斗争也是高层的一大部署。

重回“老东家”

除上述4人回京任职外，还有11位省级常委、4位副省长于今年进京任职（6人系“空降兵”回京）。

从履新部门看，上述11人中有5人的新单位系机构改革中新成立的部门，分别是中央和国家机关工作委员会副书记梁言顺、中央广播电视总台台长慎海雄、文旅部副部长李群、国家广播电视总局副局长高建民和范卫平，以及国家药品监督管理局副局长李利。

从任职经历上看，梁言顺、慎海雄、许甘露、童建明、陆俊华、范卫平都属于重回北京任职，其中许甘露、童建明、陆俊华属重回“老东家”。

资料 | 新华社 人民网等

责任编辑：张申