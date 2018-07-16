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北京再发暴雨蓝色预警 大部地区有雷阵雨

北京再发暴雨蓝色预警 大部地区有雷阵雨
2018年07月16日 08:09 中国天气
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　　原标题：北京市发布暴雨蓝色预警

　　北京市气象台16日07时55分发布暴雨蓝色预警，预计当前至10时本市大部分地区有雷阵雨天气，局地雨强较大，一小时可达30mm以上，山区及浅山区可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水，请注意防范。（预警信息来源：国家预警信息发布中心）

责任编辑：桂强

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