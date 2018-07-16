原标题：周一早高峰遇降雨 北京交通指数已达严重拥堵

新京报快讯（记者裴剑飞）今夜凌晨大雨袭京，降雨对周一早高峰造成了一定的影响。今早8：25分，记者从北京市交通委获悉，目前的交通指数为8.1，属于严重拥堵级别。路况较为拥堵，其中，机场高速、京承高速等多条进城方向的骨干线路都出现了车多行驶缓慢的情况。

据市气象台预测，今日10时前北京大部分地区仍有雷阵雨天气，局地雨强较大。市交通委建议大家选择公交车、地铁等公共交通方式出行以节省出行时间。

此外，据北京公交集团信息员通报，目前，京开高速路南向北、菜户营桥至白纸坊桥、马神庙西向东、广安门桥南向北、肖村桥西向东、天宁寺桥南向北、复兴门至阜成门、夏家胡同至丰益桥、安定路南向北都是车多路段。

责任编辑：桂强