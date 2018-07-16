受降雨影响 北京密云怀柔部分电力设施受损

原标题：受降雨影响部分密云怀柔电力设施受损 国网北京电力：正在抢修
新京报快讯（记者信娜）7月16日凌晨2时至7时，北京出现突发性局地强降水。记者从国网北京电力公司了解到，密云、怀柔个别地区暴雨引发洪水，导致部分10千伏电力设施受损，约2000户居民停电。
目前，国网北京市电力公司在政府相关部门的协调指挥下，正在组织开展抢修工作。
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