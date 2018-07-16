南宁绿化工人路口摆警示路锥工作 被撞致2死8伤

原标题：突发！南宁今早发生一起严重车祸，2人当场死亡8人受伤

来源：南国早报

今天早上，南宁发生一起严重车祸，两名绿化工人不幸当场死亡。

据了解，7月16日（今天）早上7时许，在南宁市白沙大道菠萝岭路口，10多名绿化工人抵达现场后，就摆好警示路锥准备工作。

突然，一辆白色的新越野车由白沙星光立交桥往壮锦大道方向冲过来，撞向路中的工人，然后与前方的两辆面包车相撞。

事故导致2名绿化工人当场死亡，此外，还有8人被送往医院救治。事故还造成了白沙大道往机场方向交通堵塞两三公里。

事发后，南宁交警立刻赶到现场处置。在现场，南国早报记者看到，3辆涉事车辆停在路中，车身均有不同程度破损。在车辆旁边，躺着2具被医疗薄布覆盖的尸体，地上还散落着一些绿化工具。

据亲历事故的一名绿化工人说，他们是南宁某绿化公司雇佣来做工的工人，在该路段上已工作了几天。

目前事故仍在进一步调查之中。

要前往白沙大道或机场方向的小伙伴，

请注意绕道行驶。

来源丨南国早报记者周伟武

责任编辑：张申