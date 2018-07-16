这名女官员被上级谈话 哭闹并喝下准备好的农药

原标题：“我们不去得罪人，谁去得罪人”

图为纪洪奎（右二）在泗洪县龙集镇洪湖村看望其结对帮扶的贫困户。（资料图片）

他是同事眼中的“活字典”，23年坚守在执纪审查一线，主办大案要案200余起，点子多办法活；他是群众眼里的“铁包公”，组织查处侵害群众利益问题300余起，为群众挽回直接经济损失5000余万元。他，就是江苏省泗洪县纪委副书记、县监委副主任纪洪奎。

2017年9月，纪洪奎被中央纪委等授予“全国纪检监察系统先进工作者”荣誉，成为当时江苏省唯一获此殊荣的个人。面对嘉奖和荣誉，他却谦虚地说：“我只是一个普通人，没有惊天动地的业绩，只是凭着做人的责任和良知，坚守在自己的工作岗位上。”

从教书育人的“书生”到治病救人的“老纪检”

中等身材，面庞白皙，说话温文尔雅，书生气十足，这是纪洪奎给不少人的第一印象。

其实，纪洪奎原本就是一名“书生”。1992年，从师范学校毕业后，他就当上了一名中学教师。1995年底，一个偶然的机会，他进入了纪检监察系统，从此一干就是20多年。

从“书生”到“纪检监察干部”，纪洪奎觉得既有相同又有不同，相同在于都是做人的工作，而不同则是从“教书育人”变成了“治病救人”。

惩前毖后、治病救人是纪检监察工作的一贯方针。在纪洪奎看来，查办一起案件最重要的不是把人“办进去”，而是要使当事人认识到自己的错误，让更多的人受到教育。

纪洪奎曾面对过一个“固执”的审查对象。这名曾经的乡党委书记非常要强，县领导找其提醒谈话时，她当场哭闹，并喝下了事先准备好的农药。

纪洪奎主动接下了这个案子，和同事们在医院轮流陪护了54天。不仅为审查对象过生日，与她一同回忆入团入党的往事，聊起昔日流血流汗干事业的历程，还为其详细解释纪律条文，带她重温党章和入党誓词。审查对象的心结逐渐打开，对纪委工作人员也不再一味排斥。

在出院后接受组织审查的3天里，该名同志对其放纵自我、铸成大错的种种过往追悔不已。一场设想中剑拔弩张的“攻坚战”消弭于无形。事后，她还专门感谢纪洪奎，让她及时认识到自己的错误，没有造成更坏的结局。

纪洪奎常说，不能让纪律审查的代价白付，对极少数党员干部违纪问题的处理要达到查处一案、教育一片、规范一类的效果。

2017年，泗洪县纪委开展专项行动，整肃非法采砂领域存在的涉黑涉恶“保护伞”问题。纪洪奎带领同事对县水利系统7名干部进行纪律审查，在审查过程中，他敏锐地注意到“吃点拿点不算事”等思想在县水利系统较为普遍。

为了让更多的党员干部把自己摆进去，从典型违纪违法案件中吸取教训，纪洪奎带领同事编印了受处分党员干部忏悔录和警示教育片，并组织召开专题警示教育大会、旁听庭审活动。一系列活动对县水利系统党员干部产生巨大触动，10余名党员干部主动向组织说明违纪问题。

是什么力量能让纪洪奎坚守20多年不动摇？每谈及此，纪洪奎总是说：“没想过多少，就是凭着对工作的执着走到了现在，既然选择了这个职业，自当勇往直前、无怨无悔，只求无愧于组织和人民，无愧于天地良心。”

从“新兵”到专啃硬骨头的“多面手”

“我们不去调查谁去调查，我们不去得罪人谁去得罪人，咱们干的就是得罪人的活。”纪洪奎常常这样告诫周围的同事。泗洪这座苏北小城本就不大，大家低头不见抬头见，不是亲戚就是朋友，亲情友情交织，办案难度可想而知。

2014年，根据群众举报，某水利站站长因严重违纪被县纪委立案审查，纪洪奎是该案分管领导。巧合的是，该站长与纪洪奎是同一个小区的邻居，平时两家还偶有走动。

审查期间，该站长的妻子几乎每天都要到纪洪奎家里哭诉一番，请他帮忙通融一下。为了避免干扰，纪洪奎尽量不回家，吃住在审查场所，并让妻子配合做好照顾和安抚邻居的工作。后来万不得已，他只能选择了搬家。

最终，该站长被开除党籍、开除公职，并移送司法机关依法处理。两家人也从往日的近邻变成了“陌路人”。

不久，站长的妻子患病住院，纪洪奎和妻子几次去探望。人心换人心，该站长的妻子心结慢慢解开了，“走到这一步是他咎由自取，我不怨你。”

“办案这么多年，我深有体会，纪委办案越往基层压力越大。”纪洪奎坦言，“基层圈子小，熟人多，人情干扰严重，必须要有坚如磐石的原则性。”

在参与审查宿迁市某区委原常委荣某案件中，由于荣某社会关系复杂，说情、打招呼甚至直接恐吓的人非常多。“那段时间几乎每天都会有人打听案件进展、帮助说情，办案的压力和阻力特别大。”如今提起这件头疼的案件，纪洪奎还会苦笑。

纪洪奎和同事们沉下心来，排除干扰，为了找一个关键证人，他带领调查组同志在常州、南京等地蹲点守候了28天。经过近两个月的内查外调，终于查实了荣某挪用公款1000余万元、受贿400余万元的违纪违法事实。从此，关于此案说情、指责、施压的电话再也没有了。

纪洪奎记得，自己刚进入纪检监察系统的时候“两眼一抹黑”，经常为弄懂一个概念花很多的功夫。然而也正是本着这份忠诚和执着，纪洪奎从一名“新兵”，逐渐成长为专啃硬骨头的“多面手”。许多急难险重的任务，领导常常第一时间想到他。

2018年1月5日，泗洪县监委正式挂牌，纪洪奎当选监委副主任。4月，宿迁市医学会秘书处周某涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。接手这个“烫山芋”的，还是纪洪奎。

如何在法治框架下运作，让监察调查程序合法、证据有力，纪洪奎和同事们没少费心思。“实地搜查要事先准备好搜查文书，拿不准的问题集体研究……”讯问过程中，纪洪奎对法律方面的程序要求细致入微；取证过程中，更是对一线纪检监察干部千叮咛万嘱咐。

纪洪奎是个有心人，凭着多年的工作经验，逐渐摸索出一套独特的办案思路和工作模式。他牵头研发了问题线索“一键通”管理系统，推动建立了“四库三联”等工作机制，还探索实施审查突破“四步四心”工作法和办案安全预警制度，得到了领导和同事们的一致肯定。

从“硬汉”到群众身边的“贴心人”

纪律是铁，必须铁面无私；感情是“润滑剂”，能给人以温暖与真情。

在侵害群众利益的违纪违法人员面前，纪洪奎就是“硬汉”，铁面无私，动真碰硬。在群众眼里，纪洪奎又是身边的“贴心人”，忠诚履职，一心为民。

在龙集镇田集村走访时，村干部指着一处低矮的房屋告诉纪洪奎，里面住着两位70多岁的老人，是典型的“空巢家庭”，生活十分困难。看到这一场景，纪洪奎的眼睛湿润了，他当即决定将老两口作为自己的结对帮扶对象，个人出资为老两口安装了固定电话，并承担每月费用。此后，每次下乡到龙集镇以及逢年过节，纪洪奎总要登门看望老人，嘘寒问暖、送钱送物。“他这么忙还经常来看我们，就是亲儿女也很少这样的。”两位老人动情地说。

听到有的纪检监察干部习惯把一些老上访户称作“缠访户”“闹访户”，纪洪奎提出严厉批评：“以后不允许这么说，群众找我们是对我们的信任，他们三番五次地找我们，我们首先应该反思，是不是我们的工作没有做到位。工作做得好不好不是自己评判的，老百姓说你好，你才是真的好！”

你把群众当亲人，群众就会把你当自己人。纪洪奎的付出，群众看在眼里也记在心里。

“这次来，你们必须要给我一个答复……”2015年的一天，一名身患残疾的老上访户找到纪洪奎，情绪非常激动。“您老人家不要着急，坐下来慢慢说。您放心，我接手了就一定会负责到底。”纪洪奎一边安慰老人，一边给老人倒开水。待老人情绪稍微稳定后，他认真翻阅老人反映村会计贪污公款问题的举报材料，承诺一定会调查清楚。

第二天，纪洪奎就带着工作人员进村入户开展调查核实工作，最终查实村会计冒领12.2亩种粮补贴款问题。问题查实后，纪洪奎主动上门反馈情况，老人紧紧抓着他的手说，“老百姓就需要你这样实实在在的干部！”

纪洪奎的老家在外地，家中父母年事已高，身体又不好。“常回家看看”，对他来说是挺奢侈的一件事。好不容易抽空回去看一次，父母都很激动，但见面却说：“男人要把事业放在第一位，你是一名党员干部，更要以工作为重，不要有事没事就往家跑，打个电话就行。”

谈起丈夫，纪洪奎的妻子既心疼又满足，心疼的是自己的丈夫因为长期超负荷工作患有偏头痛、失眠等毛病，每次出差久坐，腰椎间盘突出都折磨得他满头大汗；满足的是丈夫对家人的那份责任和挚爱，每次办完案回家，纪洪奎总是抽时间陪妻子散散步、陪老人聊聊天、关心关心儿子学习，忙里忙外，恨不得把自己不在家的时间全补上……

用行动诠释奉献，用担当践行承诺。这，就是纪洪奎。

（本报通讯员 蒋尚飞）

来源：中国纪检监察报

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