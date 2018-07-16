吴敦义怼蔡英文:我们把鹅养肥 毛全被民进党拔了

原标题：吴敦义回击蔡英文：国民党把鹅养那么肥 毛全被民进党拔了
[环球网综合报道]台湾当局领导人蔡英文7月15日开会批评国民党不反省还教训改革者。国民党主席吴敦义当天反驳，并引用国民党执政时的“肥鹅理论”称，国民党把鹅养肥，但民进党上台后却拔到没毛。
据台湾“中央社”7月15日报道，吴敦义下午出席 “国际狮子会300-D2区”总监交接典礼。被问及台湾经济问题时，他提到自己担任“行政院长”时经历临全球金融海啸，但台湾2010年经济增长率还有10.63%，全球竞争力从23名进步到第8名，之后更窜至第6名。
反观现在，吴敦义说，台湾失业率虽然低了一点，但派遣工80万人史上最高，“蔡英文能说现在经济是20年以来最好的吗？”他要问蔡英文，为什么目前两岸关系状、两岸和平稳定发展、陆客陆生人数等现状已大不同。
他引用“肥鹅理论”称，国民党执政时把鹅养肥，鹅高兴时抖抖身体就掉了一大畚箕的鹅毛；但是现在“把鹅拔到没毛，鹅血滴下来也没一根汤匙多”。
在15日的民进党全代会上，蔡英文将民进党、国民党定调为“改革、反改革”对立，痛批国民党不仅不思反省，不敢改革，还要教训勇于改革的人。对此，吴敦义反批民进党改革太急躁，并且国民党改革其实也很多，例如产业创新条例的改革等。
吴敦义不满国民党被蔡英文批评怠惰，同时质疑民进党的改革是否公平、合法，认为如果合法就不会有抗争，当局违法、急躁、投报率低才会有民怨沸腾。
他以当年马英九当局“年金改革”之中的18%优惠存款一事为例，称陈水扁想一口气降到6%，马英九则希望分段，先降到9%，可见国民党的改革才是比较温和、充分沟通协调的作法。
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