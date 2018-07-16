北京暴雨：111国道部分路段路基被洪水掏空

原标题：111国道部分路段路基被洪水掏空
据北京市交通委路政局消息，为应对降雨，全市路政行业防汛备勤人员3054人，巡查车辆151辆。截至目前，本市突发公路事件11件，除怀柔区G111京加线K80+300处后山铺柏查子积水清理完毕外，其余事件都在处置中。111国道82+600处，路基被洪水冲刷掏空，公路养护抢险正在紧张进行，提醒市民绕行。（北青报记者 刘珜）
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