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北京海淀等九个城区陆续发布暴雨预警

北京海淀等九个城区陆续发布暴雨预警
2018年07月16日 10:39 新浪新闻综合
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　　来源：北京日报

　　原标题：各区陆续发布暴雨预警

　　东城区、西城区、通州区发布暴雨蓝色预警，昌平区、顺义区、石景山、怀柔区、门头沟区发布暴雨黄色预警，海淀区升级发布暴雨橙色预警。雨天路滑，请注意安全。@气象北京  

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责任编辑：桂强

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