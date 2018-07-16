原标题：美前驻华大使：特朗普政府不会挑战“一中”政策

美国前驻华大使芮效俭（中评社）

海外网7月16日电 美国前驻华大使芮效俭表示，特朗普政府在台湾问题上的态度还不够清晰，但并没有打算挑战“一中政策”。

据中评社报道，美国前驻华大使芮效俭（Stapleton Roy）在北京出席第七届世界和平论坛时指出，特朗普政府并没有打算挑战“一中政策”来和中国进行对抗。他认为，贸易问题并不会完全影响中美关系，但台湾问题是会影响到双边关系的。美国一直都尊重一个中国政策，甚至在不承认“一中政策”之前，都无法建立外交关系。他透露，“特朗普当选总统之前，曾表示要把‘一中政策’当做交易的筹码，我当时就说这是不可能实现的，一个中国原则是中美关系的政治基础，特朗普后来‘退缩’了，承认了‘一中政策’。”

但另一方面，特朗普政府在台湾问题上的态度还不够清晰。芮效俭举例称，今年3月16日，特朗普签署了鼓励美国与台湾官员互访的“台湾旅行法”。芮效俭认为，“台旅法”可能会对美国传统的“一中政策”造成影响。“台旅法”通过后，美国国务院也急忙出来“灭火”，强调美国对台政策并未改变，仍信守基于中美三个联合公报的“一中政策”，并称两岸的和平稳定符合美国长久利益。

如今，蔡英文不承认“九二共识”，只说会“维持现状”，这是两岸关系目前政治僵局的症结所在。而作为1995年台海危机的亲历者，芮效俭强调，现在的情况和上一次台海危机时相比，很多方面都已经发生了改变，大陆在处理台湾问题上比以前更有经验了。

而谈到中美关系时，芮效俭指出，他对中美关系的未来有信心，但是对特朗普政府处理中美关系的方式没有信心，“（特朗普政府的）方式太缺乏连续性，不过相信中美两国会发现，新冷战模式并不会让彼此受益，我对中美关系是看好的。”

他表示，世界正发生重要变化，中美关系中也产生了一些令人惊讶的变化，可以说美国对华政策有一些不太符合传统的行为，“但不论领导人的政策如何，中美关系的重要性从来都没有改变过。”

关于一个中国原则，中国外交部发言人陆慷6月29日曾强调，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。一个中国原则是中美关系的政治基础，不容谈判和磋商。（海外网 杨佳）

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