上半年贸易顺差降至9000亿元 专家：或继续缩小

原标题：上半年贸易顺差降至9000亿元 专家：未来或继续缩小

中新经纬客户端7月16日电（薛宇飞）海关总署13日发布的数据显示，在进口增速大于出口增速的情况下，上半年中国货物贸易顺差9013.2亿元，收窄26.7%，贸易顺差已连续8个季度呈现同比收窄态势。而随着扩大进口措施的逐步落地，下半年的进口规模有望进一步扩大。

贸易顺差继续收窄

人民币。中新经纬 张义华 摄

对于上半年的的外贸情况，海关总署新闻发言人黄颂平评价称，今年以来，世界经济持续复苏，国内经济平稳运行，推动中国外贸进出口较快增长。

据海关统计，上半年中国货物贸易进出口总值14.12万亿元人民币，比去年同期（下同）增长7.9%。其中，出口7.51万亿元人民币，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%。

单看6月，当月实现进出口总值24935.6亿元人民币，同比增长4.3%。其中出口总值13777.2亿元，同比增长3.1%，，进口总值11158.4亿元，同比增长6%。

相比而言，6月的进出口增速均有所回落。“海清FICC频道”全球首席经济学家邓海清认为，出口增速走低，是受到外部贸易摩擦影响，进口回落，则与国内需求下行有关。

邓海清对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）表示，7月以来，CFETS人民币汇率开始从高位回落，人民币兑美元也跌幅明显，汇率因素对未来中国出口或出现边际利好。

上半年的数据还显示，虽然出口总值仍大于进口总值，但出口增速下降明显，由此也带来贸易顺差收窄。数据显示，今年上半年，中国贸易顺差9013.2亿元，收窄26.7%。

黄颂平称，中国货物贸易顺差自2016年第三季度起，已连续8个季度呈现同比收窄态势。中新经纬客户端（微信公众号：jwview）梳理数据发现，上半年不足1万亿元的贸易顺差，也创下自2015年以来的同期最低点。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明认为，贸易顺差的缩小，既有中国主动降低关税、扩大进口的努力，也有外部因素制约出口的影响。

除了积极扩大进口导致贸易顺差缩小外，黄颂平还认为，部分大宗商品价格上涨也是影响因素之一。虽然上半年外贸进出口增长主要为数量拉动，但价格增长对进口增长的贡献为19.4%，对出口增长的贡献为9.5%。

黄颂平说：“长期以来，中国货物贸易呈现一定规模的顺差，是由中国经济结构和国际分工所决定的，应客观、理性看待。随着国内市场向世界进一步开放共享，对外贸易将更加平衡发展。”

进口有望进一步扩大

上半年的进出口数据也表明，机电产品逐渐成为中国出口的主要产品，劳动密集型产品比重在逐步下降。数据显示，上半年，机电产品出口4.4万亿元，增长7%，占中国出口总值的58.6%。其中，电器及电子产品出口增长8%，机械设备出口增长9%。同期，传统劳动密集型产品合计出口1.41万亿元，下降4.1%，占出口总值的18.7%。

白明说：“劳动密集型产品出口比重逐步下降，主要受到了东南亚等国家的影响，那里的劳动力更加便宜，相关产业也转移过去了。机电产品的比重逐步增大，一定程度上说明了国内产业正在向更高端领域转型。但机电产品包括的门类很广，中国出口的商品中，还是以相对低端的机电产品为主，但也有诸如高铁、核电等特色拳头产品。”

展望全年的外贸情况，黄颂平表示，随着经济发展内生动力进一步增强，进出口商品结构持续优化，市场多元化及贸易便利化继续取得积极进展，预计今年全年中国外贸稳中向好的势头能够得到巩固，质量和效益将有所提高。但他也称，国际环境不稳定不确定性提升，未来中国外贸进出口平稳运行面临一些挑战。

白明表示，下半年中国的外贸压力会进一步加大。但随着中国与“一带一路”沿线国家、与中东欧国家经贸关系日益密切，会使中国的贸易伙伴更加多元化。

海关总署称，中国与“一带一路”沿线国家贸易增速增快，高出整体高速2.5个百分点，对中东欧16国进出口增长14.7%，高出整体增速6.8个百分点。

下半年，中国的进口规模有望进一步扩大。7月9日，国务院办公厅转发商务部等部门《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》，要求在稳定出口的同时进一步扩大进口，促进对外贸易平衡发展，推动经济高质量发展，维护自由贸易。其中提到，支持与人民生活密切相关的日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口，将“一带一路”相关国家作为重点开拓的进口来源地。

白明还对中新经纬客户端（微信公众号：jwview）表示，中国的贸易顺差未来会进一步缩小，甚至不排除个别月份出现逆差的现象。邓海清也认为，在外部因素不确定和主动扩大开放的背景下，贸易顺差或将延续下降的趋势。（中新经纬APP）

责任编辑：张迪