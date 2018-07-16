原标题：北京市防汛办：受降雨影响 已关闭35景区

新京报快讯 （记者信娜）记者今天（7月16日）从市防汛办了解到，截止目前，北京市共转移群众1730人，关闭35个景区。

受降雨影响，怀柔区京加路、延琉路出现多处塌方，目前正在清理。密云区琉辛路k29+000处发生山体塌方，约76方，未出现人员伤亡。密云区黄土板村、捧河岩村各有一处房屋倒塌 （房屋无人居住），暂无人员伤亡报告。

此外，怀柔区琉璃庙镇琉冷路电线杆倒毁，导致停电，目前正在抢修。朝阳区酒仙桥环形铁路403总站积水20公分。

记者了解到，刘庄子铁路桥、金安桥、丰裕桥、程庄路积水已排除完毕。截至目前，未接到其他险情、灾情报告。

截至16日10时，北京市平均降雨量36.6毫米，城区平均降雨量41.3毫米，最大降雨密云张家坟310毫米，最大小时雨强密云西白莲峪02时至03时117毫米/小时。

根据市防汛办消息，8时5分，北京市市委书记蔡奇在市委值班室指挥调度并指示，加强险村险户排查，组织力量处置险情灾情，及时恢复道路交通、水、电设备设施，防止出现事故。此外，10时，北京市市长陈吉宁在市应急指挥中心召开降雨应对视频调度会。

7月16日凌晨，密云区西北部地区出现特大暴雨，部分河道发生洪水。市防汛办提醒广大市民减少出行，山区及浅山区注意防范山洪和地质灾害，及时关注天气变化。

责任编辑：张迪