原标题：北京市防汛办：受降雨影响 已关闭35景区
新京报快讯 （记者信娜）记者今天（7月16日）从市防汛办了解到，截止目前，北京市共转移群众1730人，关闭35个景区。
受降雨影响，怀柔区京加路、延琉路出现多处塌方，目前正在清理。密云区琉辛路k29+000处发生山体塌方，约76方，未出现人员伤亡。密云区黄土板村、捧河岩村各有一处房屋倒塌 （房屋无人居住），暂无人员伤亡报告。
此外，怀柔区琉璃庙镇琉冷路电线杆倒毁，导致停电，目前正在抢修。朝阳区酒仙桥环形铁路403总站积水20公分。
记者了解到，刘庄子铁路桥、金安桥、丰裕桥、程庄路积水已排除完毕。截至目前，未接到其他险情、灾情报告。
截至16日10时，北京市平均降雨量36.6毫米，城区平均降雨量41.3毫米，最大降雨密云张家坟310毫米，最大小时雨强密云西白莲峪02时至03时117毫米/小时。
根据市防汛办消息，8时5分，北京市市委书记蔡奇在市委值班室指挥调度并指示，加强险村险户排查，组织力量处置险情灾情，及时恢复道路交通、水、电设备设施，防止出现事故。此外，10时，北京市市长陈吉宁在市应急指挥中心召开降雨应对视频调度会。
7月16日凌晨，密云区西北部地区出现特大暴雨，部分河道发生洪水。市防汛办提醒广大市民减少出行，山区及浅山区注意防范山洪和地质灾害，及时关注天气变化。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普想赢对华贸易战？难
- 【 军事 】 出鞘：中国不能失去伊朗石油的战略原...
- 【 财经 】 房产税的到来可能比预想的还要早！
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 斐讯“0元购”捆绑理财 买家数亿资金...
- 【 教育 】 兼职换购实为校园贷 学生充钱还款
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有