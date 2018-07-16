旧衣服新商品 港媒:内地时装零售商流行绿色环保

原标题：用旧衣服造新商品！港媒：内地时装零售商流行“绿色环保”

参考消息网7月16日报道 港媒称，在北京通往钟鼓楼的街道两侧，到处是贩售量产时装的店铺，它们都在争夺年轻人的眼球和钱包。但是，有一家小店的衣服却在讲述不同的故事。

据香港《南华早报》网站7月13日报道，The Bulk House是由卡丽·余创建并由她和乔·哈维共同经营的零浪费商店，他们鼓励顾客购买有助于可持续生活方式的物件。商店的前半部分摆放着用有机原料制作的商品，都可以再利用，比如棉布包。顾客还可以用一件自己不想要的衣服换一个新商品。哈维向消费者表达了明确的信息。

哈维说：“第一个解决方法是让人们放慢节奏，然后他们就会知道环境有多重要。如果你无法在清晨打开窗户呼吸新鲜空气，那么在办公室里辛苦多久都没有用。就算你衣橱里都是漂亮衣服，有一辆好车和大房子，要是无法出门都毫无意义。”

报道称，与纺织业和服装业有关的浪费和污染问题越来越严重，尤其是在中国内地。绿色和平组织2017年做的有关国际时装消费的调查显示，中国内地从2014年起就已经超过新衣服购买量的全球平均水平，也就是人均5公斤——中国内地消费者2014年人均购买6.5公斤。

报道还称，而2017年初针对中国内地20至45岁人群的调查显示，约一半的消费者会过度消费。约40%的消费者每周进行冲动消费一次以上，“年轻、收入高的女性”最容易“受影响”。

UseDem是总部位于上海的品牌，使用旧牛仔裤做牛仔背包。UseDem创始人齐妮娅·西多连科说，这样的消费习惯使得环保时尚产品更难卖出去。

她说：“我认为这是最困难的市场。现在是中国消费的时代，加上人们可以轻易买到各种衣服——你可以在淘宝下单买任何东西，然后第二天就送到家里——怎样才能让人们改变行为，停止不断购买新东西？”

西多连科说，她的业务一直在增长，不过一些潜在的客户仍然对使用旧衣物感到犹豫，需要说服他们商品都经过了彻底消毒。

对UseDem感兴趣的第一波客户都是比较坚定的环保主义者，但第二波——大部分是“在意穿什么、吃什么以及如何娱乐”的年轻消费者——购买UseDem的背包是因为他们认为这些背包很时髦，如果可以作出一点贡献，那何乐而不为呢？

报道称，西多连科正在与一家中国内地电子商务公司洽谈有关把旧快递制服改造成公司用包的业务。

报道还称，西多连科还支持一些时装界巨头，这些公司引入循环利用衣物的项目。比如，H&M自2013年推出旧衣回收项目以后，已经在全球范围内收集超过6.1万吨旧衣物。在中国内地就收集到超过2200吨衣物。

中国内地电子商务巨头京东也在做类似项目。

批评大型零售商的人说这些公司应该阻止快消时尚的发展。哈维说：“它们想要看起来绿色环保，因为现在流行。如果真的绿色环保，那很好。但如果只为了看起来绿色环保，实际上一点也不，那就是大问题。”

责任编辑：张迪