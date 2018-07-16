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国家统计局:加快推进房地产税相关政策举措

国家统计局:加快推进房地产税相关政策举措
2018年07月16日 11:41 每日经济新闻
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　　国家统计局发言人毛盛勇指出，从房地产下一步发展情况来看，一方面，要进一步加强和完善宏观调控，同时供给侧要进一步发力，包括加快推进房地产税这种相关的政策举措的推进，加快推进租售同权等一些政策的落实，更好地促进房地产市场平稳健康发展，促进长效机制的建设，更好地实现“房子是用来住的，而不是用来炒的”这个定位。（每日经济新闻）

责任编辑：张迪

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