原标题：北京回龙观多路段积水 回龙观城铁桥下已恢复通行

新京报快讯（记者裴剑飞）今天（7月16日）上午，受北京暴雨影响，昌平回龙观地区的很多路口、路段出现不同程度积水，其中对交通造成严重影响的是回龙观城铁桥下，因积水已经造成交通中断，相关部门正在采取措施。据现场目击者提供的照片显示，积水最严重时，桥下积水已没过车顶。

刚刚，记者从北京市交管局获悉，目前，回龙观城铁桥下积水已排除，进出京双向恢复通行。由于之前积压车辆较多，交通恢复正常还需要一段时间，请您按序通行。

此外，交管部门提示回龙观文华路、回龙观东、西大街，龙泽城铁站过街天桥下积水比较严重，请出行车辆提前选择好绕行路线，尽量避开积水点段。

责任编辑：张迪