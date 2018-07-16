港媒:轰-6K将赴俄罗斯首次参加海外军演

原标题：港媒：轰-6K将赴俄罗斯参加军事竞赛 系首次参加海外军演

参考消息网7月16日报道 港媒称，中国空军本月将派出战略轰炸机、战斗机和运输机参加在俄罗斯举行的军事竞赛，此时，北京正加强与莫斯科的防务关系。

据香港《南华早报》网站7月13日报道，在7月28日举行的国际军事比赛上亮相的中国军机将包括轰-6K轰炸机，该机型已在南海和台湾海峡上空执行了巡逻任务。

报道称，白俄罗斯、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、亚美尼亚和伊朗也将参加演习。

中国人民解放军空军说，这是这款战略轰炸机和最大航程可达7800公里的运-9运输机首次参加海外军演。

报道称，轰-6K轰炸机作战半径据报道可达3500公里。

报道指出，被派往俄罗斯参加军事竞赛的其他中国军机包括歼-10A战斗机、歼轰-7A战斗轰炸机和伊尔-76运输机。

中国人民解放军退役上校岳刚说，中国加入军事竞赛的主要目的是进一步了解其飞机的长处和短处。

他说：“如果不参与这样的军事竞赛，我们将很难知道中国的飞机与外国空军使用的飞机之间到底有多大差距。我们的目的是从俄罗斯的先进轰炸机那里学习经验。”

岳刚说，中国空军希望在硬件发展和飞行员训练方面向俄罗斯学习。

报道称，除了在南海和台湾海峡上空执行任务外，轰-6K轰炸机也曾在西太平洋的美国领土关岛附近飞行。

新加坡南洋理工大学的海事安全专家高瑞连说，解放军空军目前在中国的战略防御中发挥着更大的作用，轰-6K是其发展的关键部分。

12日，中国空军轰-6K轰炸机进行飞行训练，备战国际军事比赛（杨盼 摄）

责任编辑：张迪