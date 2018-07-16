下半年房地产投资会否下行？统计局:看这两个指标

原标题：下半年房地产投资会不会下行？ 统计局让看这两个指标

中新经纬客户端7月16日电 下半年经济下行压力是否会进一步加大？国家统计局新闻发言人毛盛勇16日指出，综合需求几个因素来看，下半年经济稳中向好的态势不会变；从房屋新开工面积、土地购置面积和土地购置费等先行指标来看，下半年房地产投资也有望保持比较快的增长。

7月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2018年上半年国民经济运行情况。有记者提问：从近期的数据来看，消费表现比较疲软，投资和出口也是处于下行，这是不是意味着下半年经济下行压力会进一步加大？

毛盛勇指出，从各方面的情况综合来看，消费依然保持一个比较好的增长态势，整个消费市场还是比较好的。

一是从价格来看。今年上半年居民消费价格上涨2%，这是一个温和上涨的水平，一方面说明市场的供求还是保持基本平衡，另一方面，这些年来整个消费品市场的供给是非常充裕的，但价格还能保持温和上涨，这是有比较好的需求在持续扩张，否则这个价格是没有支撑的。

二是从进口来看，今年上半年，货物进口增长11.5%，1-5月份服务进口增长11.4%，货物进口11.5%的增速里面，除了一部分大宗商品的进口增长比较快以外，很多消费品进口增长也比较快。比如化妆品进口增长了一倍，还有水海产品进口量也增长在12%以上。进口的增加说明国内的需求还是比较热的。

三是从社会消费品零售总额来看，大家担忧可能是看五六月份数据有点波动。今年上半年社会消费品零售总额增长速度是9.4%，分季度来看，一季度增长9.8%，二季度增长9.0%。9%到10%之间的增长水平也是不低的。因为受7月1日汽车进口关税的调整，五六月份汽车类商品的销售有比较明显的回落，而且汽车类商品在整个社会消费品零售总额中的比重还比较高，大概的比重占到13%左右，拉低了社会消费品零售总额，如果扣除汽车类商品销售短期因素影响，实际上社会消费品零售总额5月份的增速就不是8.5%，是10%左右，6月份的增长速度也不是9%，接近11%。如果把这个因素扣除，二季度比一季度的速度还是加快的。

四是从服务消费来看，近年来中国消费结构加快升级，一方面表现为实物消费里升级类商品增长速度加快，另一方面服务消费保持比较快的增长。最近这些年在居民消费支出里，服务消费的比重每年大概提高1个百分点。目前居民消费里面，服务消费的比重约为50%。居民消费里面，服务消费的比重能够持续的提高，这说明服务消费的增长速度用现价计算，比实物消费增长速度要快。综合这四个方面的情况来看，当前中国的消费应该还是保持一个比较快的增长势头，而不是疲弱。

至于下半年经济增长的情况，毛盛勇表示，短期经济增长主要还是看三大需求。从今年上半年主要的数据来看，经济增长的格局中，内需是决定力量，内需里面消费又是顶梁柱。从下半年来看，消费还是有条件延续平稳较快的增长态势。

一是消费本身是有刚性增长的基础和条件，经济学都讲消费是有刚性增长的。

二是居民收入增长这些年来总体是保持比较快的增长，消费是收入的函数。

三是很重要的一点，我国经济发展到现在这个阶段，总体来讲消费结构升级的步伐只会加快，不会停下来，这是发展的大势。

四是进口政策的因素，这些年为了推进高水平的对外开放，不断地满足人民日益增长的美好生活需要，加大了进口，也促进了整个市场销售的活跃和供给。从这些因素来看，下半年消费还是能够延续比较好的增长。

从投资来看，毛盛勇认为，今年上半年呈现一种缓中趋稳的态势。从投资的三大领域看，一是制造业投资连续三个月增长速度加快，增长势头还是不错的，这个势头下半年还有望延续。

二是房地产投资，今年上半年增长9.7%。下半年我们看两个先行指标，一个是房屋新开工面积，上半年是在加快，第二个是土地购置面积和土地购置费增长加快，从这个情况来看，下半年房地产投资也有望保持一个比较快的增长。

三是基础设施投资，上半年有所回落，下半年随着项目清理完成，合规项目加快落地进度，基础设施投资下半年也有望保持基本稳定。所以投资下半年应该是基本稳定的趋势。这是内需的情况。

“今年上半年对外贸易总的还是延续一个比较好的发展态势，下半年对外贸易确实面临一些挑战，但是也有很多有利的因素，总体还是有望保持平稳较快的增长。” 毛盛勇指出，综合需求几个因素来看，下半年经济稳中向好的态势不会变。（中新经纬APP）

责任编辑：张迪