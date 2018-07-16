台前“中科院长”忧心美退出第一岛链:台恐成弃子

原标题：台前“中科院长”忧心美国退出第一岛链：台湾恐成弃子

[环球网综合报道]台湾前“中科院长”龚家政15日表示，美韩军演无限期暂停，意味着美国总统特朗普有从韩国撤军的可能，也代表美国从第一岛链撤至第二岛链所埋下的伏笔。对此，龚家政忧心台湾在第一岛链的重要性愈来愈被淡化，美国协防台湾的决心也将随之逐渐动摇。

台湾“中时电子报”16日报道称，龚家政在一场关于两岸关系的会议中提出自己的忧虑。他认为，日前美国两艘军舰航经台湾海峡，没有实质意义，这讯息是台湾方面而非美国主动公布，美国会通过法案可让美舰停泊台湾港口等，美军都没有做，只会面对国会议员的压力，派两艘军舰绕台，做个动作，回应美国会而已。

对于两岸军事实力的差距，龚家政称，以大陆的军事行动能力，台湾将面对一个“看不到敌人的战场”，大陆可自海上、空中与地面对台发动6波攻击，包括第1波攻击：反幅射无人飞机（出口型ASN-301）；第2波攻击：无人攻击机、侦察机、电侦机；第3波攻击：巡航导弹；第4波攻击：卫士2B、2C、2D长程火箭弹；第5波攻击：S-400防空导弹；第6波攻击：东风战术导弹。

对此，龚家政忧心，届时大陆如果“在台海发动一场局部有限非核战争，美国将无从插手，台军难有招架余地。”

最后，龚家政建议台当局“应审时度势，不应好高骛远”，做无谓浪费防务预算及徒劳无益的建军计划，因为大陆美国与俄罗斯在国防科技上的高度发展，一般国家和地区已无力负担庞大军费追赶，所以“唯夹缝中自保求生存”。

民进党当局自上任后，在防务领域屡次作出小动作，不仅提高防务预算，欲台舰自造，还鼓吹“不对称”作战，与美加强军事互动。

对此，国台办发言人多次强调，台湾方面如果是挟洋自重，采取“以武拒统”的方式和大陆对抗，在两岸综合实力对比日益悬殊的情况下，实际上是对台湾方面非常不利的。台湾方面只有放弃“台独”立场和敌对思维才能真正维护台海和平稳定。

责任编辑：张迪