从“拼命苏”到“拉菲苏” 正厅级的他经历了什么

原标题：从年轻的“拼命苏”到如今的“拉菲苏”，他经历了什么？

“今天是农历三月初四，是我62周岁的生日，本来这时候正是离开办公室完成我人生的工作日程，回家颐养天年，享受天伦之乐的日子，而今天，我却站在法庭的被告席上，这一后果，是我自食其果、咎由自取，对法院下一步的判决，本人都认罪接受，绝不上诉。”4月19日上午，面对庄严的法庭，宁波市人大常委会原副主任、总工会原主席苏利冕说出了真心忏悔的话。

这一天，舟山市中级人民法院一审公开开庭审理宁波市人大常委会原副主任、总工会原主席苏利冕涉嫌受贿案，碰巧，那天正是苏利冕62周岁的农历生日。按当地惯例，在市人大和市政协工作的正厅（局）级干部，一般都在这个年龄退休。但这对苏利冕来说已成了奢望。

2017年10月30日，经省委主要领导批准，省纪委省监委决定对苏利冕进行纪律审查和监察调查。同年11月8日，对其采取留置措施。经查，1994年至2017年间，苏利冕利用担任慈溪市副市长兼慈溪经济开发区管委会主任、余姚市市长、市委书记、宁波市政府秘书长、副市长、市人大常委会副主任等职务上的便利，为相关单位和人员在企业经营、项目投资、银行贷款等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物折合人民币915.8537万元。

2018年6月27日，浙江省舟山市中级人民法院一审宣判，苏利冕犯受贿罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；扣押在案的赃款和部分赃物折价款共计人民币677.2014万元和赃物：名牌手表5块，字画古董等物件4件（幅），予以没收，上缴国库。

苏利冕接受宣判

思想认识缺位 人生航向偏轨

“拉菲苏”，是宁波人给苏利冕起的绰号。因他穿衣讲名牌、吃喝讲排场，尤对拉菲红酒情有独钟，不仅家中藏酒数百瓶，更自称“一口就能尝出年份”。而43年前，刚分配到慈溪县逍林供销社分社百货部守着柜台的苏利冕，还不知道“拉菲”为何物。

生在困难时期，工作在改革开放时期，青年苏利冕很“拼”。工作没有星期天，吃住都在单位。1年半后，21岁的他就领导了20多人的大部门，并很快成了岗位技术能手。“那时，很想做出点贡献。”1977年冬天的刺骨严寒，苏利冕一直记得。那年正月，一艘载着自己单位货物的货船在码头沉没了，是他带头第一个跳下水去打捞货物。“水还结着冰碴子，那时候真是什么都交给党了。”

百货部组长、副经理、供销合作社副主任、供销合作社主任、慈溪市财贸办公室主任、慈溪市委办公室主任、慈溪市副市长……不到20年，他从供销社一名普通的营业员走上县级领导岗位，职务提升了、权力增大了，思想认识水平却不进反退。

“我总认为学习是虚的，做好工作是实打实的，没有意识到工作做好仅是一个方面，而努力学习才决定个人政治生命，甚至方向前途问题。”苏利冕在写给组织的忏悔书上如是说。身边求他办事的人越来越多，而思想学习却长期缺位，苏利冕不免有些飘飘然起来。“我总感觉自己与生俱来就比别人聪明，什么远大理想、共产主义信念，这些都是虚无缥缈的。”

日渐膨胀的自我，让苏利冕分不清领导干部的公权力到底该姓什么。“我帮别人办事，事后别人谢我，觉得是礼尚往来。”在错误权力观的影响下，1994年4月，上任慈溪市副市长仅一个月，苏利冕就在广东省顺德市某酒店房间内收受了某商人所送的现金港币4万元。

理想信念缺失、思想认知错位，让苏利冕在此后23年的行为越发偏离正轨。从慈溪到余姚，再到宁波市政府，随着结识的“老板朋友”越来越多，他在享受着被请托时“高人一等”的优越感的同时，滋生出一股向往之情：“既想拥有风光无限的领导干部的政治和社会地位，受人尊敬，自己办事不求人；又想成为腰缠万贯的富户，有‘老板朋友’们一样的资产和身价，无论什么时候都能吃得开。”

于是，“商人”、“老板”成了他最喜欢接触的一类人，“在他们身上最能捕捉和获取商机”。心知肚明的“商人”“老板”们，也纷纷投其所好，向苏利冕输送更多利益。

从1998年至2015年间，苏利冕先后16次收受某公司法定代表人所送的港币共计43万元，折合人民币40.7万元；从2005年至2016年每年春节，苏利冕在家中、宿舍等地先后12次收受某老板所送的银泰购物卡，共计价值32万元；此外，苏利冕还笑纳了多件价值不菲的古董。作为回报，苏利冕自然也亲力亲为，为“朋友”们的项目打招呼、尽心尽力协调有关事项。

“天底下没有无缘无故的爱和恨，只要有利益可以获取，总会有人想方设法找你投其所好，自己就是从开始收取小额礼金礼卡到贵重物品，甚至巨额财物，最终走上了犯罪道路。”苏利冕忏悔道。

“船到码头车到站，抓紧时间潇洒人生”

2007年5月，在宁波市政府工作近3年后，苏利冕终于坐上了副市长的位置。那年，他51周岁。

“掰着手指算算，船到码头车到站了，人生轨迹、政治前途很清楚了，更应该抓住时间潇洒人生，该享乐就享乐，该吃喝就吃喝，吃点拿点是小毛病，何必较真，人生难得糊涂。”苏利冕回忆，自己在慈溪、余姚工作时，总体比较顾忌，也曾拒绝过一些巨额礼品礼金。但当不再对仕途抱有期待后，他彻底放松了自我要求，“我没吃拿卡要，他们主动给，我也愿意拿，‘两厢情愿’。”

办案人员告诉记者，苏利冕收受的大额钱款行为多数发生在这一时间点后。2007年11月，他以明显高于市场价的价格，将一处房产出售给某老板，经价格认定，明显高于市场价部分为161.92万元人民币；2014年4月，苏利冕故伎重施，以高于市场价出售某公司股份的方式，收受某老板所送利益168.62万元人民币；2007年至2010年间，苏利冕先后3次收受某老板所送现金、手表、房屋装修款及家具等财物，折合人民币152.81万元。此时，他“笑纳”的古董也更有身价，如92.5万元的白玉壶、165万元的清乾隆茶叶末釉六方贯耳瓶等。

2012年4月，苏利冕出任宁波市人大常委会副主任。“那时，他眼见仕途到了‘最后一站’，就更无所顾忌，开始严重破坏党员领导干部的公众形象。”办案人员了解到，在当地，“拉菲苏”是出了名的“重享乐、胆子大、爱张扬”。他不仅喜欢吃喝，且以“食不厌精脍不厌细”自我标榜，常在酒局饭桌上对红酒、菜色评头论足，“让请客的老板们下不来台”；注重个人享受，追求名牌，家中衣柜挂满了国际名牌的时髦服饰；与收了礼品压箱底的落马官员不同，几十万的名表他敢收更敢戴，而且“敢变换着款式戴”，引得下属们议论纷纷；拥有多位女友，且公然成双入对出席各种场合，造成了恶劣的社会影响。

2012年12月，中央八项规定出台，作为党员领导干部，苏利冕也曾想着要遵照执行，在一些场合，他甚至也喊出“领导干部要严以律已”的口号，但振聋发聩之声并没有止住他撞向“南墙”的脚步。“不少原来联系的老板、部下、同时送来的礼金礼卡，我还是照常收下；上级规定不能喝酒，我还是会在小范围里经常喝；虽然大宾馆、大饭店不去了，但银行和公司的食堂还是常去；身兼市总工会主席，我还违背明文规定，指示下面上酒招待客人，变着法子以农副产品、当地名优特产的名义公款送礼。”苏利冕坦言。

享乐主义在苏利冕的心中如野草般疯长，他再难找回38年前宣誓入党时的那片初心。

自身奢侈享乐 带坏家属子女

在宁波人眼里叱咤风云的“苏市长”、“苏主任”，其背后却有着一份难以取舍的“家庭情节”。

“我出生在困难时期，吃过草根树皮，记得小时候，有次还饿晕过去。”深知贫穷的滋味，从工作第一天起，他就下定决心要做出事业、创造财富，让子孙后代过上好日子。

“君子爱财，取之有道”，违纪违法积累起的不义之财，不仅让苏利冕走上了犯罪道路，也带坏了他的家风。“我家无论经商、收受礼金礼卡，甚至受贿钱物，家庭成员都或多或少有所参与，特别是儿子参与的程度较深。”调查发现，其子除参与收受礼金、古董外，在出国留学时也曾收受老板赞助的“零用钱”。

“回国后，他不愿去稳定的事业单位和国企，要自己经商办企业。买卖红酒、经营古董没赚到钱，消费开支却大手大脚，经商办企业的本事没学会，而我的不良习气却在他身上暴露无遗。”为教好儿子，苏利冕磨过嘴皮子，也带他上过四明山革命教育基地。“没做出好榜样，说教一百遍也没有用，我的作风影响了家属和子女。我出事后家庭3个成员都被留置，这个可悲局面是我一手造成的，我应负有主要责任。”

儿子不争气，3个孙子的开销日益增长，而自己又马上将要退休，这让苏利冕的内心充满了危机感。“抓紧时间，为子孙后代多积累一些钱财，这是他后期违法犯罪的主要动因之一。”办案人员分析。如今回想，苏利冕坦言，仅从物质上满足子女是不够的，更需要加强精神层面的教育，如果缺失了后者，整个家庭都会走向崩溃。

穿过许多大牌，最让苏利冕难忘的是这辈子穿上身的第一件毛衣，“那是我19岁那年我娘去世时留下来的旧衣服，我姐给我重新编织后，我才穿上的”，而自己的第一件新毛衣，是妻子在结婚前为他织的。提到这两件毛衣，苏利冕不禁掩面而泣。

“家庭原来以我为荣，今天以我为耻，我应该也必须接受处罚，好好接受改造，争取在余下的人生道路上做一些对社会有用的事。”苏利冕忏悔说。

执纪者说：毫无戒惧，“拉菲苏”终赴末途

被宁波人称为“拉菲苏”且钟爱喝拉菲品牌红酒的苏利冕，生于困难时期，工作在改革开放时期，深知贫穷滋味的他，年轻时靠不懈努力和实干赢得了荣誉，也赢得了组织的信任。然而，他却没有珍惜。

身为党员领导干部，苏利冕理想信念的缺失，思想认知错位，丧失了一名共产党员应有的党性初心。他违反政治纪律，采取串供和转移、隐匿证据等手段，对抗组织审查；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，利用职务便利，为他人谋取利益，索要、收受他人财物。除此之外，还违反了其他纪律。更让人感到遗憾的是，自身奢侈享乐的苏利冕，也带坏了家属子女。无论经商、收受礼金礼卡甚至受贿的钱物，家庭成员或多或少都有所参与，特别是其儿子参与其中的程度较深，从小就参与收受逢年过节的礼金礼物。家国情怀是立身养德之本、家风传统是干事创业之基、家风建设是作风涵养之要，苏利冕在贪污腐化的同时，利用自身职务和权力影响力为亲属子女谋取不正当利益，大发不义之财，甚至形成“家族式腐败”，如何不令人扼腕。

党组织培养一名领导干部实属不易，一名领导干部落马，组织受到的损害比干部本身更大。一个干部从懵懂到成熟，无不凝结了组织、社会、人民等各方面的殷切期望和大量培养投入。作为党员干部，无论是作决策还是干事情，都应懂得珍惜民力、慎思笃行，不能慷民力之慨，谋一己之私，用党和人民的利益“交学费”。苏利冕违纪违法案件再次敲响一记警钟，广大党员干部必须充分认识违纪违法行为带来的严重“恶果”，及时从腐败案件中汲取深刻教训，不忘初心，引以为戒，防微杜渐、警钟长鸣。克己奉公、忠于职守，做出响当当、实打实的业绩，回报组织、社会和人民对自己的培养。（颜新文 丁谨之）

来源：浙江省纪委省监委网站

责任编辑：张申