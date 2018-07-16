国家统计局发言人：中央将加快推进房地产税

原标题：国家统计局发言人：房价总体平稳 中央将加快推进房地产税

新京报快讯（记者许雯）国家统计局新闻发言人毛盛勇今日（7月16日）在国新办发布会上表示，当前我国房价总体较平稳，但是今年以来三四线城市房价涨幅较高。下一步，中央将加快推进房地产税等相关政策举措。

毛盛勇介绍，从70个大中城市的房价运行情况来看，房价总体还是比较平稳。但是，今年以来三四线城市房价涨幅确实比较高，有一些热点城市上涨的压力还比较大，房地产还存在一些结构性矛盾，一些边远地区、人口外流压力比较大的地区还有一些库存。所以，中央提出“因城施策、精准调控”。

他表示，从房地产下一步发展情况来看，中央将进一步加强和完善宏观调控，同时，从供给侧进一步发力，包括加快推进房地产税相关政策举措，实现多主体供给、多渠道保障，加快推进租售同权等一系列配套政策的落实，更好地促进房地产平稳健康发展，促进长效机制建设，更好地实现“房子是用来住的而不是用来炒的”这样一个基本定位。

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