北京房山受降雨影响 已有25个景区关闭

原标题：受北京降雨影响 房山地灾黄色预警25个景区关闭
法制晚报·看法新闻（记者 马晓晴）7月16日上午，记者从房山区旅游发展委员会获悉，受今日北京降雨影响，目前房山正处于地灾黄色预警中，共有25个景区关闭。
房山区旅游发展委员会官方微博截图
景区关闭名单：十渡风景区、石花洞、云居寺、周口店北京人遗址、白草畔、上方山国家森林公园、百花山、房山世界地质公园博物馆、银狐洞、金祖山、圣莲山、金水湖、仙栖洞、坡峰岭、没有共产党就没有新中国纪念馆、乐谷银滩、四渡清江九龙潭、月亮山、五星峡景点（停业）、百瑞谷、张坊古城古栈道遗址、爱琴海薰衣草庄园、龙门生态园、青龙湖水上乐园、天开花海。
点击进入专题：周一早高峰遇降雨 北京交通指数已达严重拥堵
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