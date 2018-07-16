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北京房山受降雨影响 已有25个景区关闭

北京房山受降雨影响 已有25个景区关闭
2018年07月16日 13:28 法晚快讯
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　　原标题：受北京降雨影响 房山地灾黄色预警25个景区关闭

　　法制晚报·看法新闻（记者 马晓晴）7月16日上午，记者从房山区旅游发展委员会获悉，受今日北京降雨影响，目前房山正处于地灾黄色预警中，共有25个景区关闭。

房山区旅游发展委员会官方微博截图房山区旅游发展委员会官方微博截图

　　景区关闭名单：十渡风景区、石花洞、云居寺、周口店北京人遗址、白草畔、上方山国家森林公园、百花山、房山世界地质公园博物馆、银狐洞、金祖山、圣莲山、金水湖、仙栖洞、坡峰岭、没有共产党就没有新中国纪念馆、乐谷银滩、四渡清江九龙潭、月亮山、五星峡景点（停业）、百瑞谷、张坊古城古栈道遗址、爱琴海薰衣草庄园、龙门生态园、青龙湖水上乐园、天开花海。

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责任编辑：张申

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