福旅集团总经理刘洪建提名福建南平市长(图/简历)

原标题：刘洪建任南平市委副书记 提名为市长候选人
7月16日上午，南平市先后召开市委常委会议和全市领导干部大会。会上宣读了福建省委关于南平市政府主要领导调整变动的决定：刘洪建同志任中共南平市委委员、常委、副书记，提名为南平市市长候选人；许维泽同志不再担任南平市委副书记、常委、委员。
刘洪建，男，福建福鼎人，1973年1月出生，中共党员，省委党校研究生学历。
简历
1989.09——1993.07 福建师范大学生物系学生
1993.08——1995.02 福建省福鼎县委党校教员
1995.02——1998.12 福建省福鼎市委党校教员，办公室副主任
1998.12——2000.09 福建省福鼎市委办信息科科员、科长
2000.09——2000.12 福建省福鼎市委办秘书科科长
2000.12——2002.08 福建省福鼎市前岐镇党委综治副书记
2002.08——2003.05 福建省福鼎市前岐镇党委副书记兼纪委书记
2003.05——2004.09 福建省福鼎市龙安开发区党委副书记、管委会主任
2004.09——2007.03 福建省福鼎市龙安开发区党委书记（2003.09——2006.01参加福建省委党校在职党政干部研究生班哲学专业学习）
2007.03——2008.03 福建省福鼎市委办公室主任
2008.03——2008.04 福建省福鼎市委常委、办公室主任
2008.04——2009.12 福建省福鼎市委常委、办公室主任、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长
2009.12——2010.03 福建省福鼎市委常委、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长
2010.03——2011.03 福建省福鼎市委常委、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长、秦屿镇党委书记
2011.03——2012.02 福建省霞浦县委常委、政府副县长
2012.02——2012.09 福建省宁德市对外贸易经济合作局党组书记、局长
2012.09——2015.11 福建中旅集团公司副总经理、党委委员
2015.11——2016.09 福建省旅游发展集团有限责任公司副总经理、党委委员
2016.09—— 福建省旅游发展集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记
来源：微信公众号“福建日报”
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