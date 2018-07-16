西安地铁“问题电缆”:多人被吊销注册监理工程师

原标题：多人因西安地铁“问题电缆”受到吊销注册监理工程师等处罚

来源：央视新闻客户端

近日，中华人民共和国住房和城乡建设部对外公布了多条涉及“西安地铁问题电缆事件”的处罚决定，并抄送陕西省住房和城乡建设厅，西安铁一院工程咨询监理有限责任公司受到工程监理综合资质降为房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、公路工程监理甲级、铁路工程监理甲级和机电安装工程监理乙级的行政处罚；陕西兵器建设监理咨询有限公司被给予机电安装工程监理资质由甲级降为乙级的行政处罚，与此事相关的责任人受到吊销一级建造师注册证书、吊销注册监理工程师等不同程度的处罚。

2014年8月至2016年底，陕西省西安市地铁3号线工程，采购使用陕西奥凯电缆有限公司生产的不合格线缆，用于照明、空调等电路，埋下安全隐患，造成恶劣影响。

西安地铁“问题电缆”事件曝光后，国务院有关部门组成联合调查组开展了调查处理。

经查，该事件是一起严重的企业制售伪劣产品违法案件，是有关单位和人员内外勾结、采购和使用伪劣产品的违法案件，也是相关地方政府职能部门疏于监管、履职不力，部分党员领导干部违反廉洁纪律、失职渎职的违法违纪案件。

为严肃法纪，维护公共利益，国务院决定：一是责成陕西省人民政府向国务院作出深刻书面检查，国务院通报批评。二是由陕西省依法对涉案违法生产企业8名犯罪嫌疑人执行逮捕，依法依纪问责处理相关地方职能部门122名责任人，包括厅级16人、处级58人。此外，对央企驻陕单位19名涉案人员立案侦查。

责任编辑：张迪