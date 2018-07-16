原标题：台湾开放陆客赴台十年 蔡英文上台前后反差巨大
[环球网综合报道]台湾开放陆客赴台观光十周年。数据显示，在蔡英文当选台当局领导人的2016年，陆客赴台人数从巅峰骤降。而台湾游客赴陆人数却在十年内稳步增加。有台媒认为，两岸观光产业发展将越来越不平衡，台当局应该检讨营销策略。
据台湾《中国时报》7月16日报道，台湾2008年开放陆客观光，陆客赴台人数从当年32万多人次逐年增加，2015年达到418万人次最高峰。
此外，2008年开放陆客赴台后，两岸航班快速增加，2009年从“零起降”冲到1万7741架次。2015年达到颠峰，全年有7万7069架次两岸航班在台湾各机场起降，每月平均有6422架次。
然而2016年蔡英文上台后两岸恶化，当局虽然推动“新南向”，但相关国家游客的消费力不及陆客。并且陆客赴台人次骤降至351万，2017年更继续降到273万，连导游都大面积被迫转职。航空市场也下坡，两岸航班每月平均降到6179架次，2017年更衰退到每月平均5543架次。
不过，报道援引台湾航空界高层表示，台湾出发去大陆的旅客并没有减少，反而有增加迹象。统计数据也显示，台湾人赴陆旅游逐年增加，2016年超越赴台陆客人次，2017年更到达392万人次，比陆客赴台人次多了119万。
在马英九时代，两岸航空“小两会”每年6、7月都会开会讨论加点，但2018年还没有动静，双方仅止于吃饭交流。报道认为，在两岸气氛不佳之际也不可能谈出共识。
2018年7月18日是台湾开放陆客十周年纪念日。有旅游业者估计今年台湾人访陆人次会首次突破400万，如果台湾不加快脚步重整台湾观光，努力推动陆客来台，两岸观光产业发展将越来越不平衡。
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