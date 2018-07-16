台军阿帕奇直升机全能力成军 曾有一架因事故坠毁

原标题：台军阿帕奇部队全能力成军 曾有一架因事故坠毁

[环球网军事综合报道]据台湾《联合新闻网》7月15日报道称，台军将于17日举行陆军601旅的全能力成军典礼，庆祝29架美制AH-64E“阿帕奇”武装直升机完整成军，这支部队被台媒视为“岸滩歼敌”的重要力量。

据台媒援引台军发言人陈中吉称，台军向美国的采购的30架AH-64E“阿帕奇”武装直升机在2014年10月完成交付之后，经过了长达3年8个月的组建训练，于近期实现完全作战能力。除以前失事的一架以外，其他29架配属于驻桃园的台陆军601旅。

据称台军陆航601旅为了获得“阿帕奇”直升机的使用和作战经验，与美军第25师战斗航空旅结成了“姐妹部队”。《联合新闻网》称有了这一层关系，可以在换装与训练过程中实现互访和交流，或者派台军去25旅进行“随队见习”。

文章称，除了“阿帕奇”武装直升机以外，其他的美制AH-1W、UH-60M与CH-47SD等也将亮相，进行空中分列式，空中战力展示和地面检阅。

责任编辑：张迪