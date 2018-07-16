原标题：楼市调控下一步怎么走？统计局：加快推进房地产税

中新经纬客户端7月16日电 下半年房价会下降吗？国家统计局新闻发言人毛盛勇16日指出，从房地产下一步发展情况来看，中央一方面进一步加强和完善宏观调控，同时，从供给侧进一步发力，包括加快推进房地产税相关政策举措，实现多主体供给、多渠道保障，加快推进租售同权等一系列配套政策的落实。

7月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2018年上半年国民经济运行情况。有记者提问：投资或者是出口表现会不会出现下滑？之前国内出台了很多关于房地产的措施，下半年的房价会不会有下滑的情况？

毛盛勇指出，从70个大中城市的房价运行情况来看，房价总体还是比较平稳。但是，今年以来三四线城市房价涨幅确实比较高，有一些热点城市上涨的压力还比较大，房地产还存在一些结构性矛盾，一些边远地区、人口外流压力比较大的地区还有一些库存。所以，中央提出“因城施策、精准调控”。

毛盛勇提到，从房地产下一步发展情况来看，中央一方面进一步加强和完善宏观调控，同时，从供给侧进一步发力，包括加快推进房地产税相关政策举措，实现多主体供给、多渠道保障，加快推进租售同权等一系列配套政策的落实，更好地促进房地产平稳健康发展，促进长效机制建设，更好地实现“房子是用来住的而不是用来炒的”这样一个基本定位。

谈到投资，毛盛勇表示，资本一个基本的特点是用脚投票，是逐利的，哪里能挣钱资金就往哪里流。中国市场这么大，成长性这么好，营商环境在不断改善，而且不断提升对在华各类企业的产权保护和各类市场主体公平的待遇，企业来中国投资还是有信心、有热情的。

“最近一些著名的国际品牌纷纷在中国落户，我觉得就是一个很好的证明。特别是今年上半年，包括以美元计价也好，以人民币计价也好，外商直接投资还是保持增长的态势，在资金的流入或者吸引外商投资方面，中国仍然是热土。”毛盛勇指出。（中新经纬APP）

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