北京回龙观桥下积水 工作人员：预计2小时排完

原标题：北京回龙观桥下积水水位下降 工作人员称预计两小时排完 |沸点

新京报快讯（记者张彤 实习生刘名洋 张赢）中国气象局消息，从昨日（15日）夜间开始，北京市昌平、密云、房山和海淀等地出现大雨。其中回龙观多条道路积水严重，车辆被淹。今日（16日）下午新京报记者在现场看到，育知东路城铁桥下积水水位已经下降。北京排水集团抢险大队一名工作人员称，按照积水情况和排水速度，大概两个小时可把剩余积水排完。

12时许，回龙观地铁站旁边的育知东路城铁桥下仍有大量积水，停放在路边的共享单车几乎全部被淹没，两辆汽车还被淹在积水中。多辆警车和北京市防汛应急抢险车停在附近，交警在现场疏导交通，还有北京市排水集团抢险大队的工作人员把抽水泵放在积水中抽水作业。

一位居住在回龙观地铁站附近的市民告诉新京报记者，从昨天晚上开始下雨，今早七点左右开始下暴雨，最严重的时候有八九辆车淹在育知东路城铁桥下。后随着雨水的消退，有部分车已经拖走或开走。另有市民表示“因雨水影响，这附近的公交都已经停了，没有办法去公司上班，只能先请假。”

今日11点07分，北京市昌平区官方政务微博发布消息称，受到强降雨天气影响，专95、693路、393路、521路、860路、871路，涉及昌平6条公交线路已采取甩站绕行措施，请大家安排好出行路线。

14时许，新京报记者注意到，回龙观育知东路城铁桥下积水水位已经下降许多，被淹没的共享单车已经完全露出，还有多辆被淹没的汽车也已经可以看到轮胎。还有一位私家车主打开车辆后备箱拿取物品。

责任编辑：桂强