日媒：中国调查船连续3天在日“专属经济区”航行

原标题：日媒：中国调查船连续3天在冲绳近海“专属经济区”航行

[观察者网 综合报道]据日本共同社7月16日报道，日本海上保安厅巡逻船16日发现，中国海洋调查船“科学”号在冲绳县硫黄鸟岛周边的日本“专属经济区”（EEZ）内向海中投入疑似线缆的物体并航行。该船已连续3天出现在这一海域。

据日本第11管区海上保安总部（那霸）称，投入作业从上午5点45分持续至8点40分左右。日本巡逻船以未获得日本同意为由，要求中国海洋调查船停止调查。

据了解，这不是中国海洋调查船只第一次遭到日方干扰。据此前报道，去年6月13日，“勘407”号在钓鱼岛海域科考时遭到日方阻挠。去年7月4日，一艘正在钓鱼岛海域进行科学考察的中国海洋调查船也遭到日方阻挠。

另据日媒报道，去年7月13日，4艘中国海警船在钓鱼岛附近海域航行，还有2艘中国海洋调查船在日本所谓的“专属经济区”内往海里投放圆筒状物体。日本海上保安厅的巡逻船进行了确认并发出警告。巡逻船还进一步干扰中方行动，要求海洋调查船“立即停止活动”。

中国太平洋学会副秘书长郁志荣此前表示，钓鱼岛领土主权归属决定了中国船只在其附近海域作业的合法权利，日方船机无权干涉，更无权进行所谓警告、驱离之类的干扰行为。抛开钓鱼岛领土之争，当下中日尚未正式进行东海管辖海域的双边划界谈判，日本所谓在东海的“专属经济区”实际并不存在。

据观察者网此前报道，日本之所以对中国海洋调查船的科考活动加以阻挠，从《朝日新闻》的报道中可以获知一些原因。原来，2012年12月中国向联合国大陆架界限委员会提交大陆架自然延伸至冲绳海槽的划界案，这让日本紧张，因此日本打算在2019年联合国大陆架界限委员会审议此案时，能够拿出足够的证据推翻中国的主张。

责任编辑：余鹏飞