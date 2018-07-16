北京发布暴雨蓝色预警 16日夜大部分地区有雷阵雨

原标题：北京市发布暴雨蓝色预警

北京市气象台16日14时40分继续发布暴雨蓝色预警，预计至16日夜间本市大部分地区将有雷阵雨天气，局地短时雨强较大，小时雨强可达30mm以上，山区及浅山区可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水，请注意防范。（预警信息来源：国家预警信息发布中心）

责任编辑：张义凌