原标题：12省市上调最低工资标准 6省最低工资已超2000元 |政解

新京报快讯（记者吴为）今日（7月16日），人社部官网公布有关负责人对今年职工工资增长的相关情况介绍。新京报记者梳理发现，截至今年7月，全国至少已有12个省（自治区、直辖市）上调了最低工资标准。已有包括上海、广东、北京、天津、江苏、浙江6个省份的最低工资超过了2000元。

上海、北京最低工资标准领先全国

据中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣介绍，2017年，全国有20个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度为11%；截至今年6月1日，全国又有8个地区调整最低工资标准，平均调增幅度为12.3%。

新京报记者梳理发现，包括今年上半年调整最低工资标准的8个地区在内，截至今年7月，已有北京、辽宁、上海、江西、山东、广西、广东、云南、西藏、新疆、江苏、四川等12个省市上调了最低工资标准。

今年1月，辽宁、新疆首先宣布上调最低工资标准。辽宁省将2016年起执行的第一档1530元的最低工资标准调整为1620元，上调90元。新疆则将2015年起执行的最低工资标准第一档1670元上调为1820元。

所谓第一档，即在各省区市内将市、县分为几档，第一档往往是经济较为发达、物价水平较高的地区，因此，各省区市的第一档最低工资也是各档中最高的一档。

按照上调后的数据，目前上海市的最低工资标准在全国最高，为2420元/月。北京市于今年6月底上调最低工资标准，调整后为2120元/月。

今年6月，广东省政府发布通知，将第一档最低工资标准调整为“广州市2100元/月，深圳市2200元/月”。这也是该省三年来首次调整最低工资标准。同时，今日（7月16日），江苏省宣布从今年8月1日起执行新的最低工资标准，第一档为2020元。广东、江苏，也是今年最低工资突破2000元大关的省份。

目前，超过2000元的省份有上海（2420元）、广东（深圳2200元，广州2100元）、北京（2120元）、天津（2050元）、江苏（2020元）、浙江（2010元）6个。“各地调整最低工资标准，较好保障了低收入职工劳动报酬权益。”莫荣说。

仅安徽省仍执行2015年最低工资标准

最低工资标准的调整对于劳动者的收入可以说有“立竿见影”的效果。根据我国劳动法规定，用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。这一标准对企业具有强制约束力。低于当地最低工资标准支付劳动者工资的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上、百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。

根据国家《最低工资规定》，最低工资标准每两年至少调整一次，但新京报记者梳理发现，近年来上调最低工资标准的省份逐年减少，2014至2016年全国上调最低工资标准的省份数分别为24个、19个和9个。

截至目前，安徽省仍然执行2015年最低工资标准。安徽省目前执行的是2015年11月起执行的最低工资标准，第一档为1520元/月，按照人社部相关司室的统计数据显示，这一数字仅高于重庆市目前的1500元/月的标准，在全国处于较低水平。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军向新京报记者表示，“物价在上涨，消费水平在上升，最低工资标准如果长期不调整就会出现劳动力流失，将进一步影响发展。”

责任编辑：余鹏飞