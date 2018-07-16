升级版“高育良书记”落马:与情妇结婚搞权色交易

原标题：搞权色交易与情妇结婚转移赃款，重庆纪委曝光了一个董事长

来源：长安街知事

看过反腐大戏《人民的名义》的小伙伴，可能对剧中汉东省省委常委、政法委书记高育良印象深刻：此人瞒着组织与原配离婚，继而偷偷地与情妇高小凤结婚。

都说“艺术来源于生活”，如今“高育良书记”的“现实升级版”获披露：重庆悦来投资集团原董事长王福清今日被开除党籍。此人为掩饰违纪违法问题，采取与原配协议离婚并与情妇登记结婚、多次转移赃款赃物的方式，对抗组织审查调查。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，王福清已是近来第4个“甘于被围猎”的落马干部。

王福清

公开资料显示，1956年12月出生的王福清是四川乐山人，起初在企业任职，重庆升格为直辖市后，他历任渝中区副区长、区委副书记，2007年3月至2010年7月任区长。

渝中区是重庆主城区之一，也是该市经济、文化中心，全国知名的解放碑、校场口、洪崖洞、朝天门码头等即位于渝中区。

2010年9月重庆悦来投资集团成立，王福清出任首任董事长，后又肩挑集团党委书记一职。

悦来投资集团官网显示，这是一家市属国有重点企业，注册资本金达20亿元，主要承担悦来生态新城18.67平方公里规划、建设以及运营管理工作。

2017年7月，王福清退休。今年4月12日，他被宣布接受审查调查。

根据重庆市纪委监委的通报，王福清不仅搞钱色、权色交易，以及接受私营老板安排的旅游，还对抗组织审查调查。他掩饰违纪违法问题的具体方式为：与原配协议离婚并与情妇登记结婚、多次转移赃款赃物。

当地纪委监委措辞极其严厉地指出，王福清政治上蜕变、经济上贪婪，腐化堕落、道德沦丧，目无党纪国法，擅权妄为，利用党和人民赋予的权力大肆攫取巨额经济利益，处心积虑将不法企业主培植成为个人的“钱袋子”，“围猎”和甘于被“围猎”。

高育良与高小凤

4月26日，国家能源局原副局长王晓林被双开，中纪委在通报中使用了一个新表述——甘于被围猎。

6月22日，四川省旅投集团党委原副书记兰蓉记被双开；6月25日，江西省能源集团公司原总经理、党委副书记李良仕被开除党籍。同样，这两人也均被指与不法商人勾结，甘于被围猎。

这一系列官员被查说明，中央意在向“围猎”与甘于被“围猎”者亮剑，坚持行贿、受贿一起查。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，王福清落马2个多月后，其下属、重庆悦来投资集团的监事、造价管理部主任吴超超，被合川区纪委监委审查调查。

公开简历显示，这名生于1980年7月的女干部是重庆巫溪人，2010年进入悦来投资公司，历任造价管理部副主任、主任。

责任编辑：余鹏飞