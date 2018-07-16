福建省最年轻地市主官亮相 获重用与一场选拔有关

原标题：福建最年轻市长亮相，曾通过只面向“70后”的选拔

来源：长安街知事

今日上午，福建省南平市先后召开市委常委会议和全市领导干部大会，宣读了省委的决定：刘洪建同志任中共南平市委委员、常委、副书记，提名为南平市市长候选人；许维泽同志不再担任南平市委副书记、常委、委员。

刘洪建出生于1973年1月，今年45岁，此前担任福建省旅游发展集团公司总经理。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，此次履新后，他将成为福建省最年轻的地市主官。

刘洪建

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，刘洪建的履历中有过“特殊一笔”：2012年2月时，他由霞浦县委常委、副县长晋升为宁德市对外贸易经济合作局党组书记、局长；7个月后，他再获提拔，出任福建中旅集团公司副总经理、党委委员。

福建中旅集团是是福建省国资委监管的省属16家大型企业集团之一，也是全国范围内资产优质、实力雄厚、排名前列的资深旅游企业集团。

刘洪建之所以迅速获得重用，与一场公开选拔有关。2012年3月时，福建省委决定公开选拔21名年轻领导干部，包括11名省直机关、事业单位副厅级领导，6名省属本科院校副职领导，以及6名省管国有企业副职领导。

这是一场面向“70后”的选拔，有一条标准是“报考人员应在1970年1月1日（含）以后出生”。整个过程按照网络报名、资格审查、考试测评（包括笔试、履历业绩评价和面试）、组织考察、决定任用等步骤进行。

9月27日，《福建日报》发布公告，经省委研究，刘洪建拟任福建中旅集团公司副总经理。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，最终通过选拔、拟任上岗的共有16人，他们中已有多人目前担任正厅级职务。

除刘洪建外，还有现任莆田学院党委副书记、校长宋建晓，福汽集团党组副书记、总经理邱志向，宁德师范学院党委副书记、校长魏远竹等。

此外，刘洪建的新同事、南平市副市长罗恩平也通过了那场选拔，当时担任了福建省地税局总经济师。

刘洪建简历

刘洪建，男，福建福鼎人，1973年1月出生，中共党员，省委党校研究生学历。

1989.09——1993.07 福建师范大学生物系学生

1993.08——1995.02 福建省福鼎县委党校教员

1995.02——1998.12 福建省福鼎市委党校教员，办公室副主任

1998.12——2000.09 福建省福鼎市委办信息科科员、科长

2000.09——2000.12 福建省福鼎市委办秘书科科长

2000.12——2002.08 福建省福鼎市前岐镇党委综治副书记

2002.08——2003.05 福建省福鼎市前岐镇党委副书记兼纪委书记

2003.05——2004.09 福建省福鼎市龙安开发区党委副书记、管委会主任

2004.09——2007.03 福建省福鼎市龙安开发区党委书记（2003.09——2006.01参加福建省委党校在职党政干部研究生班哲学专业学习）

2007.03——2008.03 福建省福鼎市委办公室主任

2008.03——2008.04 福建省福鼎市委常委、办公室主任

2008.04——2009.12 福建省福鼎市委常委、办公室主任、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长

2009.12——2010.03 福建省福鼎市委常委、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长

2010.03——2011.03 福建省福鼎市委常委、太姥山风景名胜区管委会主任、旅游局局长、秦屿镇党委书记

2011.03——2012.02 福建省霞浦县委常委、政府副县长

2012.02——2012.09 福建省宁德市对外贸易经济合作局党组书记、局长

2012.09——2015.11 福建中旅集团公司副总经理、党委委员

2015.11——2016.09 福建省旅游发展集团有限责任公司副总经理、党委委员

2016.09——2018.07 福建省旅游发展集团有限责任公司总经理、董事、党委副书记

2018.07—— 南平市委副书记，提名为南平市市长候选人

责任编辑：余鹏飞