原标题：强降水引发北京郊区险情 市委书记坐镇指挥抢险

在天通苑一处道路积水点，环卫工人正在清理排水口杂物 摄/记者 林晖

法制晚报·看法新闻（记者 耿学清）今起三天，一轮强降雨将持续侵袭京城。《法制晚报》记者上午从北京市防汛办、市气象局等多部门获悉，本轮降雨致密云西北部地区出现特大暴雨，部分河道发生洪水。同时，北京城区降水量超过全市平均水平，当前负责北京市排水集团启动特级响应应对。

今日

8时05分，市委书记蔡奇在市委值班室指挥调度，针对本次降雨作重要指示：本次降雨总量大，降雨强度大，且目前正值防汛关键期，各级领导干部要深入基层指导降雨应对工作，加强险村险户排查，组织力量处置险情灾情，及时恢复道路交通、水、电设备设施，防止出现事故。加强值班值守，密切关注雨水情，强化会商研判，确保人民群众生命财产安全。

上午10时，陈吉宁市长在市应急指挥中心召开降雨应对视频调度会。市防指副指挥潘安君在市防汛指挥中心视频指挥调度。市防汛办与各区、有关镇村进行视频调度，要求密切关注降雨情况，做好降雨应对工作。并与市气象台、地灾分指进行应急会商，及时研判降雨形势和地质灾害风险。

当前，北京全市处于暴雨蓝色预警、地质灾害气象风险橙色预警、洪水黄色预警之中，全市启动防汛Ⅳ级应急响应，共转移群众1730人。气象部门预计降雨将持续至18日，其中明日有可能出现本轮最大降雨。

影响：部分河道发生洪水 共转移群众1730人

北京市防汛办监测显示，7月16日凌晨开始，全市出现大到暴雨天气过程，截至16日10时，全市平均降雨量36.6毫米，城区平均降雨量41.3毫米。

最大降雨密云张家坟310毫米，最大小时雨强密云西白莲峪2时至3时117毫米/小时。

其中，密云区西北部地区已出现特大暴雨，部分河道发生洪水，城市河道运行平稳。

密云水库水位与昨天相比增加0.15米，蓄水量增加2000万立方米。

降雨致密云、怀柔出现多处险情。密云区琉辛路k29+000处发生山体塌方，约76方，未出现人员伤亡。密云区黄土板村、捧河岩村各有一处房屋倒塌（房屋无人居住），暂无人员伤亡报告。

此外，怀柔区京加路、延琉路出现多处塌方，目前正在清理。

目前，密云区发布暴雨红色预警，房山区、怀柔区发布暴雨橙色预警，北京市防指派出两位副局长带队分别赶赴怀柔、密云现场。

市防汛办提醒广大市民减少出行，山区及浅山区注意防范山洪和地质灾害，及时关注天气变化。

截止目前，全市共转移群众1730人。密云区转移群众2个乡镇27个村共1042人，关闭35个景区；房山区转移群众214人；怀柔区转移群众407人；门头沟区转移群众67人。

预报：今起三天都有雨 预计明天雨最大

市气象局专家表示，本轮降雨主要由于近期北京市一直处于副热带高压西北侧的西南气流影响，15日夜间西南暖湿气流明显加强，为降水发生提供了充沛的水汽条件。同时，超低空急流和地形的共同作用，导致暴雨落区主要出现在西部和北部山前一带。此外，强对流导致降水效率高、短时雨强大。

气象部门预计，今天上午，北京北部、东部山前（门头沟、海淀、昌平、怀柔、顺义、密云山前一带）仍有短时强降水，最大小时雨强可达20-30毫米，局地降雨总量可达50毫米以上。据目前气象资料分析，预计今天午后至18日白天本市仍有局地短时强降水。

其中，今天下午至夜间有雷阵雨，17日白天到夜间降雨较明显，预计大部分地区日雨量可达大雨（30-40毫米），局地可达100毫米以上，最大小时雨强50毫米左右。

应对：首个洪水预警发布 密云发暴雨红警

7月16日5时39分，北京市水文总站发布今年首个洪水黄色预警。此外，市气象台7时55分发布暴雨蓝色预警。而市规划国土委和市气象局今日9时也联合升级发布地质灾害气象风险橙色预警。预计未来24小时，房山、门头沟、怀柔、密云等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险高。

目前全市启动防汛Ⅳ级应急响应。市防汛指挥部根据三类预警信息级别及防汛突发事件紧急程度、发展势态及危害程度，启动对应的应急响应，从低到高划分为Ⅳ级应急响应、Ⅲ级应急响应、Ⅱ级应急响应和Ⅰ级应急响应。

此外，今天的降雨导致密云、怀柔个别地区暴雨引发洪水，导致部分10千伏电力设施受损，约2000户居民停电。国网北京市电力公司在政府相关部门的协调指挥下，正在组织开展抢修工作。

负责北京城区排水的北京市排水集团启动特级响应，共出动大、中、小型抢险单元229组、人巡打捞组174组、设备抢修组42组，累计出动防汛人员3173人，启动70座雨水泵站，累计抽升雨水8.79万立方米。刘庄子铁路桥、金安桥、丰裕桥、程庄路积水已排除完毕。

责任编辑：余鹏飞